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В апреле в Москве пройдёт Всероссийский форум волонтёров-медиков

27 февраля 2024, 17:54
Фото: сайт ВОД «Волонтёры-медики»

Фото: сайт ВОД «Волонтёры-медики»

С 4 по 7 апреля в рамках Международной выставки-форума «Россия» пройдёт Всероссийский форум организаторов добровольческой деятельности в сфере здравоохранения. Его проводят Всероссийское общественное движение (ВОД) «Волонтеры-медики» и Федеральное агентство по делам молодежи.
Предполагается, что участниками Форума волонтёров-медиков станут станут 300 человек, заинтересованных и увлечённых организацией и развитием добровольчества в медицинской сфере из 89 субъектов Российской Федерации. Всего добровольческое движение в области здравоохранения занимаются более 130 тысяч человек. Ежегодно помощь волонтёров-медиков получают более четырёх миллионов россиян.

Регистрация на мероприятие осуществляется с 1 февраля по 15 марта 2024 года. Зарегистрироваться можно через раздел «Мероприятия» грантового модуля федеральной государственной автоматизированной системы «Молодежь России» по ссылке https://grants.myrosmol.ru/events/9987be8c-c33b-48c3-9c12-35b53ae1c3d3.


В 2024 году Всероссийский форум волонтеров-медиков пройдет в Москве в 8 раз. Слоган мероприятия в этот раз: «Волонтеры-медики: вчера, сегодня, завтра» подчеркивает важность истории движения волонтеров в области здравоохранения в России, его актуальность и перспективу.

В рамках форума для добровольцев будут организованы площадки, способствующие формированию и совершенствованию личных качеств и навыков волонтера, а также помогающие формированию патриотического самосознания и развивающие осознанный подход к профессиональному долгу. Программа форума будет разделена на 4 блока, в рамках которых участники обсудят актуальные вопросы развития добровольчества в сфере здравоохранения в нашей стране.

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В Подольске в этом году построят три школы и три детских сада
27 февраля 2024, 18:57

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подольске ведётся большая работа по строительству образовательных учреждений. В 2024 году введут сразу три новые школы и три детсада. Об этом глава городского округа Григорий Артамонов доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
Школа на 1,1 тыс. мест появится в микрорайоне Климовск, на 500 учеников – в ЖК «Новая Щербинка», на 350 учащихся – в ЖК «Каскад Парк». А гимназию №4 ожидает капитальный ремонт.
«В текущем году также стартует капитальный ремонт в нашей гимназии им. Подольских курсантов в Климовске. Помимо этого, в 2024-м приступим к капремонту музыкальной школы, который завершим уже в будущем году», – отметил глава.
Кроме того, по его словам, закончится строительство трёх детских садов – в Климовске на 240 мест, на ул. Вокзальной на 250 и в ЖК «Каскад Парк» на 160. Будет обновлено и дошкольное отделение школы №24.

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#подмосковье
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#строительство
#школы
#детские сады
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Под Саратовом загорелся завод по выпуску ячеек для яиц
МЧС: под Саратовом завод ячеек для яиц загорелся на площади 800 «квадратов»
27 февраля 2024, 18:45

Фото: iStock/Distortion_Media

В окрестностях Саратова горит здание частного предприятия, специализирующегося на производстве ячеек для яиц, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Пожар удалось локализовать на площади 800 квадратных метров, при этом никто не пострадал.

Инцидент произошел в поселке Придорожный Энгельсского района, о чем поступило сообщение в 16:25 (15:25 по московскому времени).

«Пожар произошел на территории частного предприятия, специализирующегося на производстве ячеек для яиц. Здание выполнено из железобетона... Распространение огня на другие объекты не наблюдается... Люди не пострадали. В 18:20 (17:20 по московскому времени) пожар был локализован на площади 800 квадратных метров», — сообщили представители пресс-службы управления МЧС.
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#люди
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В Херсонской области началось досрочное голосование на выборах президента
В Херсонской области прошел первый день досрочного голосования на выборах
27 февраля 2024, 18:32

Фото: istock / nemchinowa

Первый день предварительного голосования на выборах президента России 2024 года в Херсонской области завершился успешно, сообщила председатель избирательной комиссии Марина Захарова.
«Мы успешно завершили первый этап предварительного голосования в Херсонской области. Хочу еще раз напомнить, что это предварительное голосование предоставлено для наших избирателей, проживающих в отдаленных и труднодоступных районах», — цитирует Захарову РИА Новости.
Первый период предварительного голосования продлится с 27 по 29 февраля 2024 года, второй период — с 1 по 3 марта 2024 года.

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В Подольске в 2024 году благоустроят несколько общественных территорий
27 февраля 2024, 18:22

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подольске в этом году планируют завершить II этап благоустройства Дубровицкого леса, III этап реконструкции парка им. Виктора Талалихина и приведут в порядок ещё несколько территорий. Об этом глава городского округа Григорий Артамонов сообщил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
«В этом году мы продолжаем благоустраивать наш лесопарк в Дубровицах, лыжероллерную трассу. Сейчас часть, благоустройство которой завершили в прошлом году, пользуется большой популярностью. Наши задачи – оборудование освещённой тропиночной сети для прогулок и установка детской и смотровой площадки на берегу реки Пахры. Также планируем благоустройство набережной Певческого поля в Дубровицах», – рассказал о планах Артамонов.
Он также напомнил, что в прошлом году по указу президента Подольску было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Осенью 2024-го в честь этого будет установлена стела.

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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#григорий артамонов
#подольск
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В Подольске в этом году стартуют шесть проектов расселения ветхого жилья
27 февраля 2024, 18:04

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подольске разработали шесть проектов расселения ветхого жилья. Об этом глава городского округа Григорий Артамонов сообщил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи. Глава региона назвал это важным запросом жителей муниципалитета.
«Безнадёжно устаревший жилой фонд – где-то бараки, где-то двухэтажные дома – нужно включить в программу реновации, чтобы предоставить людям современное жильё», – поставил задачу Воробьёв.
Артамонов ответил, что сейчас в проработке находятся шесть площадок в микрорайонах Шепчинки, Северный и Южный, которые можно использовать под строительство новых многоквартирных домов для переселения жителей из ветхого жилья.
«У нас на сегодня шесть проектов подготовлено. В течение текущего года уже можно приступать к реализации. Сейчас прорабатываем этот вопрос с Минжилполитики и рядом застройщиков, которые работают на территории нашего региона», – рассказал глава муниципалитета.
Касаясь развития экономики городского округа, он отметил, что в прошлом году общий объём инвестиций в основной капитал в Подольска превысил 60 млрд рублей, было создано около 9,5 тысяч рабочих мест.

На территории округа появились четыре индустриальных парка – Валищево, Ориентир-Юг, Сынково и Южный. Резиденты этих парков создали более 7,6 тысяч рабочих мест. Часть инвестпроектов реализуют по программе импортозамещения.

Сейчас в стадии реализации находятся 55 инвестпроектов с суммарным объёмом инвестиций свыше 66,5 млрд рублей. Будет создано около 15 тыс. рабочих мест. В этом году запустят более 20 проектов.

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Ветеран Афганистана из Каширы рассказал о службе в армии
27 февраля 2024, 18:02

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Житель Каширы Юрий Архипов принял участие в нескольких военных кампаниях, в качестве военного инженера он восстанавливал мосты, а после увольнения с военной службы работал в Росавиации и купных дорожных организациях, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Я мечтал стать военным летчиком. Но не сложилось, и я поступил в Московское высшее командное училище дорожных инженерных войск. Полученное образование позволило мне после увольнения в запас найти себя на гражданке», — поделился Архипов.
Он добавил, что главное в армии — это слаженность, когда каждый на своём месте и каждый приносит пользу для общего дела.

После окончания вуза Архипова отправили Сибирский военный округ, а после — в Афганистан, где до вывода советских войск он служил командиром роты на перевале Саланг. На его счету также участие в обеих Чеченских кампаниях. В Каширу Юрий Архипов попал в 1996 году — был распределён в мостовую бригаду. Под его руководством восстанавливались мосты по всей стране.

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#кашира
#армия
#военные
#афганистан
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Прокурор запросил от пяти лет до 21 года иностранным наемникам «Азова»*
Прокурор запросил от 5 до 21 года колонии пятерым иностранным наемникам «Азова»
27 февраля 2024, 17:56

Фото: istock / Tomas Ragina

В Ростове-на-Дону прошло заседание Южного окружного военного суда по делу иностранных наемников, участвовавших в боевых действиях в Донбассе в составе националистической бригады «Азов».
Как передает РИА Новости, прокурор запросил для них наказание от 5 до 21 года колонии.

Прокурор предложил назначить Матиасу Густавссону, Векославу Пребегу и Джону Хардингу по 21 году, Дилану Хили — 5 лет лишения свободы, а Эндрю Хиллу — 6 лет лишения свободы.

Также было подано ходатайство об объявлении их в розыск и заочном аресте. Следующее заседание назначено на 14.00 мск 9 апреля.

Уголовное дело в отношении пятерых иностранных наемников было передано в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в апреле 2023 года. На первом заседании в конце мая, суд, по ходатайству прокурора, обратился в главное управление военной полиции Минобороны России для установления местонахождения подсудимых.

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На Земле зафиксировали первую магнитную бурю в этом году
На Земле началась магнитная буря после трех мощнейших вспышек на Солнце
27 февраля 2024, 17:46

Фото: iStock/rasslava

Три мощные вспышки на Солнце спровоцировали магнитную бурю на Земле. Об этом сообщили специалисты центра «Фобос».
По прогнозам синоптиков, космическая активность перестанет оказывать влияние на людей уже в ближайшее время. С начала 2024 года это первая магнитная буря, сообщили в центре исследований. Магнитной буре присвоен класс G1. Она не является сильной, однако метеозависимым людям рекомендуется снизить физические нагрузки и сократить время пользования техникой.

Магнитной буре предшествовали несколько вспышек на Солнце, сильнейшая из которых была зафиксирована 23 февраля.

О том, как защититься от влияния космической активности и чего не следует делать метеозависимым людям, читайте в материале «Радио 1».

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#солнце
#космос
#здоровье
#люди
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В Кашире собрали новую партию гуманитарной помощи для военных
27 февраля 2024, 17:46

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Ещё одна партия гуманитарной помощи, собранная в городском округе Кашира, была отправлена в зону СВО, отправка состоялась в преддверии Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Собрали всё самое необходимое. Здесь же и посылки от родственников наших бойцов. И, конечно же, письма с рисунками, которые подготовили для участников СВО наши дети», — цитируются в сообщении слова главы городского округа Михаила Шувалова.
В очередную партию гуманитарной помощи вошли продукты, различные хозяйственные предметы, технические средства и генераторы. Специально для доставки гуманитарных грузов был куплен автомобиль — грузопассажирский фургон марки FIAT. Средства на покупку машины собрали жители округа. Груз везут представители организации «Боевое братство».

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#кашира
#михаил шувалов
#сво
#гуманитарная помощь
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