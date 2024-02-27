В апреле в Москве пройдёт Всероссийский форум волонтёров-медиков

Фото: сайт ВОД «Волонтёры-медики»
С 4 по 7 апреля в рамках Международной выставки-форума «Россия» пройдёт Всероссийский форум организаторов добровольческой деятельности в сфере здравоохранения. Его проводят Всероссийское общественное движение (ВОД) «Волонтеры-медики» и Федеральное агентство по делам молодежи.
Предполагается, что участниками Форума волонтёров-медиков станут станут 300 человек, заинтересованных и увлечённых организацией и развитием добровольчества в медицинской сфере из 89 субъектов Российской Федерации. Всего добровольческое движение в области здравоохранения занимаются более 130 тысяч человек. Ежегодно помощь волонтёров-медиков получают более четырёх миллионов россиян.
Регистрация на мероприятие осуществляется с 1 февраля по 15 марта 2024 года. Зарегистрироваться можно через раздел «Мероприятия» грантового модуля федеральной государственной автоматизированной системы «Молодежь России» по ссылке https://grants.myrosmol.ru/events/9987be8c-c33b-48c3-9c12-35b53ae1c3d3.
В 2024 году Всероссийский форум волонтеров-медиков пройдет в Москве в 8 раз. Слоган мероприятия в этот раз: «Волонтеры-медики: вчера, сегодня, завтра» подчеркивает важность истории движения волонтеров в области здравоохранения в России, его актуальность и перспективу.
В рамках форума для добровольцев будут организованы площадки, способствующие формированию и совершенствованию личных качеств и навыков волонтера, а также помогающие формированию патриотического самосознания и развивающие осознанный подход к профессиональному долгу. Программа форума будет разделена на 4 блока, в рамках которых участники обсудят актуальные вопросы развития добровольчества в сфере здравоохранения в нашей стране.
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Регистрация на мероприятие осуществляется с 1 февраля по 15 марта 2024 года. Зарегистрироваться можно через раздел «Мероприятия» грантового модуля федеральной государственной автоматизированной системы «Молодежь России» по ссылке https://grants.myrosmol.ru/events/9987be8c-c33b-48c3-9c12-35b53ae1c3d3.
В рамках форума для добровольцев будут организованы площадки, способствующие формированию и совершенствованию личных качеств и навыков волонтера, а также помогающие формированию патриотического самосознания и развивающие осознанный подход к профессиональному долгу. Программа форума будет разделена на 4 блока, в рамках которых участники обсудят актуальные вопросы развития добровольчества в сфере здравоохранения в нашей стране.
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Александр Бойцов