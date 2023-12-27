Подмосковные волонтёры рассказали на выставке «Россия» о добрых делах

Фото: пресс-служба МИСК МО
На Международной выставке-форуме «Россия» прошёл День Московской области. В павильоне 55 на стенде «Дома молодёжи» состоялся паблик-ток «Доброе дело» с участием активистов регионального движения «Волонтёры Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.
«У нас в Московской области – более 2 млн молодых людей, действуют более 400 молодёжных организаций. Руководителей самых крупных из них мы пригласили сегодня на паблик-ток, чтобы они рассказали гостям и желающим, как выстраивается диалог и работа с молодежью. В рамках второго паблик-тока волонтёры Подмосковья рассказали про нашу региональную акцию «Доброе дело». В рамках гуманитарной миссии мы собрали и отправили на новые территории более 5 тыс тонн помощи и совершили 136 рейсов на Донбасс», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.В рамках первого паблик-тока волонтеры рассказали гостям выставки об акции, организованной в 2022 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва, поделились опытом поддержки участников спецоперации. Ребята вспомнили, как работало волонтёрское движение в период пандемии коронавируса, рассказали, как оно развивалось, какие проекты реализуют подмосковные добровольцы сейчас.
«Этот опыт пригодился нам сейчас: организация самой работы и помощи людям на местах. Поэтому можно сказать спасибо ковиду от волонтёрского движения нашего округа. Эта история сегодня продолжается уже с другим смыслом», – отметил руководитель подмосковного движения «Волонтёры Победы» и ресурсного центра поддержки добровольчества Пушкинского городского округа Никита Ильичёв.
«В начале пандемии я был со сломанной ногой, но это было даже интересно – работать на костылях. Сложнее всего было спуститься по лестнице. Ну а дальше было проще: у нас была большая машина и мы уже все нормально развозили. Это был очень классный опыт и яркие воспоминания», – добавил активист движения «Волонтёры Подмосковья» из Наро-Фоминска, неоднократный лауреат ежегодной премии губернатора «Мы рядом» Егор Балев.Акцию «Доброе дело» придумали подмосковные школьники, чтобы помочь жителям Донбасса и военнослужащим. Губернатор Андрей Воробьёв поддержал идею, и вскоре начинание охватило весь регион. Каждый и по сей день стремится внести свой вклад в поддержку жителей новых территорий и бойцов на передовой.
Участники паблик-тока рассказали о том, как происходит сбор помощи для участников СВО. Кроме того, активисты движения рассказали о поддержке военнослужащих, вернувшихся в родной регион.
В рамках второго паблик-тока руководители и активисты ведущих молодёжных движений – «Волонтёры Подмосковья», МГЕР, РСО, Юнармия и «Волонтёры Победы», – рассказали, как выиграть грант на развитие своего проекта, как студенту найти работу мечты и получить бесценный опыт в разных областях, обсудили развитие добровольчества, тренды в медиа и многое другое.
«Большое внимание в Московской области уделяется грантовой поддержке молодёжи, активно поддерживаются молодежные инициативы. На протяжении трёх лет наше региональное отделение РСО получает гранты. В прошлом году благодаря поддержке правительства региона мы открыли Дом студотрядов в Мытищах. Это 300 «квадратов», студия звукозаписи, видеостудия, коворкинг-центр, куда приезжают ребята для реализации своих целей идей и проектов», – рассказал руководитель регионального отделения РСО Московской области Павел Ковалёв.В завершение мероприятия каждый спикер поделился самым ярким воспоминанием о личном участии в проекте «Добрые дела».
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