Подмосковные волонтёры рассказали на выставке «Россия» о добрых делах

На Международной выставке-форуме «Россия» прошёл День Московской области. В павильоне 55 на стенде «Дома молодёжи» состоялся паблик-ток «Доброе дело» с участием активистов регионального движения «Волонтёры Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.