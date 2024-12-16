В автобусные парки Подмосковья до конца года поступит 200 новых машин

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 300 автобусов закупили для Московской области в текущем году, более 100 из них уже поступили в автопарки, ещё 200 поступит до конца декабря. Об этом сообщил в ходе совещания губернатор региона Андрея Воробьёва с главами областных ведомств и муниципалитетов министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
«В этом году мы закупили большое количество техники. По стране было распределено порядка 7 тысяч автобусов, мы активно участвовали и дальше будем участвовать в этой программе, чтобы обеспечить обновление автобусов», — отметил Андрей Воробьёв.Подробную информацию представил глава областного Минтранса.
«В части усиления маршрутов новыми автобусами в текущем году в плане 304 машины. Из них 104 уже приняли, полностью выполнить план по поставке должны к 25 декабря. И до 1 января 2025 года все 304 новых автобуса будут выпущены на 128 маршрутов», — сказал Алексей Гержик.Он добавил, что Одинцовскому округу передадут 27 новых автобусов, Домодедову — 21, Балашихе — 16, Ленинскому округу — 3, а остальные 227 машин будут распределены по 33 другим муниципалитетам.
Алексей Гержик также сообщил о мерах по улучшению обслуживания автобусов и сокращению времени их пребывания в ремонте. В частности, в текущем году был увеличен штат слесарей — с 1,2 тыс. до 1,4 тыс. человек и выросли их зарплаты, сокращены сроки закупки запчастей и утеплены ремонтные базы.
Предпринимаются и дополнительные меры по обеспечению чистоты автобусов. Закуплено 40 портальных моек, 32 из которых уже установлены, на каждую базу закуплены ручные мойки. Поднята зарплата мойщикам и установлена сдельная доплата. В результате этих мер количество жалоб на состояние автобусов за три осенних месяца снизилось с 1,3 тыс. до 800.
Особое внимание уделяется привлечению водителей. Для этого введена выплата подъёмных новичкам в размере 50 тысяч рублей, компенсация стоимости проезда для иногородних водителей, развёрнута работа по привлечению водителей из разных регионов страны. В результате штат подмосковных водителей автобусов за год увеличился на 775 человек.
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