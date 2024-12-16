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В автобусные парки Подмосковья до конца года поступит 200 новых машин

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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Свыше 300 автобусов закупили для Московской области в текущем году, более 100 из них уже поступили в автопарки, ещё 200 поступит до конца декабря. Об этом сообщил в ходе совещания губернатор региона Андрея Воробьёва с главами областных ведомств и муниципалитетов министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
«В этом году мы закупили большое количество техники. По стране было распределено порядка 7 тысяч автобусов, мы активно участвовали и дальше будем участвовать в этой программе, чтобы обеспечить обновление автобусов», — отметил Андрей Воробьёв.
Подробную ​информацию представил глава областного Минтранса.



«В части усиления маршрутов новыми автобусами в текущем году в плане 304 машины. Из них 104 уже приняли, полностью выполнить план по поставке должны к 25 декабря. И до 1 января 2025 года все 304 новых автобуса будут выпущены на 128 маршрутов», — сказал Алексей Гержик.
Он добавил, что Одинцовскому округу передадут 27 новых автобусов, Домодедову — 21, Балашихе — 16, Ленинскому округу — 3, а остальные 227 машин будут распределены по 33 другим муниципалитетам.

Алексей Гержик также сообщил о мерах по улучшению обслуживания автобусов и сокращению времени их пребывания в ремонте. В частности, в текущем году был увеличен штат слесарей — с 1,2 тыс. до 1,4 тыс. человек и выросли их зарплаты, сокращены сроки закупки запчастей и утеплены ремонтные базы.

Предпринимаются и дополнительные меры по обеспечению чистоты автобусов. Закуплено 40 портальных моек, 32 из которых уже установлены, на каждую базу закуплены ручные мойки. Поднята зарплата мойщикам и установлена сдельная доплата. В результате этих мер количество жалоб на состояние автобусов за три осенних месяца снизилось с 1,3 тыс. до 800.

Особое внимание уделяется привлечению водителей. Для этого введена выплата подъёмных новичкам в размере 50 тысяч рублей, компенсация стоимости проезда для иногородних водителей, развёрнута работа по привлечению водителей из разных регионов страны. В результате штат подмосковных водителей автобусов за год увеличился на 775 человек.

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#общественный транспорт
Жителей и гостей Подмосковья предостерегли от выхода на лёд водоёмов
16 декабря 2024, 14:12

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В Мособлпожспасе настоятельно рекомендуют любителям подлёдного лова не выходить на лёд подмосковных водоёмов. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
«По прогнозам синоптиков, ближайшие дни в Подмосковье будут снежными. Температура воздуха ожидается чуть ниже нуля, и только к концу недели она заметно понизится. Зимнюю рыбалку пока лучше отложить – лёд за это время ещё точно не окрепнет. К тому же масса выпавшего в регионе снега создаёт большую нагрузку на ледяную поверхность водоёмов, которая пока слишком слабая и хрупкая. Ни промоин, ни участков с трещинами не видно. Существует опасность оказаться в ледяной воде», – отметили в ведомстве.
Там напомнили, что безопасным считается лёд толщиной более 10 см.
«Самый хрупкий лёд – в устьях рек, протоках, в местах, где есть вмёрзшие предметы, на участках с подводными ключами и стоковыми водами. Лёд закаляется, если крепкие морозы держатся более недели. Если температура колеблется около нуля градусов, прочность льда снижается на 25%», – уточнили в Мособлпожспасе.
Там напомнили, что нельзя выходить на лёд в темноте, во время метели и при колебаниях температуры воздуха.

Определить прочность ледяной кромки по следующим признакам: голубой лёд – прочный; белый – вызывает серьёзные сомнения; а матово-белый или с желтоватым оттенком – точно ненадёжен. Если лёд скрыт снежной шубой, он опасен.

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#спасатели
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Топ-менеджер оборонного завода передавал детали самолётов Украине
16 декабря 2024, 13:39

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Бывший топ-менеджер Луховицкого авиационного завода (ЛАЗ) в Подмосковье Михаил Баранов приговорён к девяти годам лишения свободы. Суд признал его виновным в хищении деталей для истребителей МиГ-29.
Более того: ворованные комплектующие экс-управленец не сбывал где-то на «чёрном рынке», а вывозил на Украину, сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области. Дело рассматривал Московский областной суд. В ходе расследования было установлено, что Баранов организовал целый контрабандный канал поставки дефицитных деталей для самолётов военного назначения в интересах Украины. Кроме того, он передавал представителям иностранного государства техническую документацию, доступ к которой был ограничен.

Преступную деятельность экс-менеджера и подельников пресекли сотрудники УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с подразделениями центрального аппарата ведомства, а также работники Федеральной таможенной службы (ФТС) России. В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены все эпизоды противоправной деятельности, включая случаи, когда Баранов снимал копии с чертежей вручную.

Детали и документы передавались представителям украинского «Одесского авиационного завода». Действия Баранова и его соучастников из числа работников предприятия квалифицированы сразу по нескольким статьям УК РФ. Организатор группы злоумышленников получил по совокупности преступлений девять лет лишения свободы за государственную измену, руководство преступным сообществом, тайное хищение чужого имущества и попытку контрабанды. Ещё семеро участников группы получили различные сроки от одного до семи лет.

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#ук
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#подмосковье
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В Подмосковье в течение недели будут проверять водителей автобусов
16 декабря 2024, 13:35

Фото: пресс-служба ГАИ МО

В Московской области с 16 по 22 декабря проводят профилактическое мероприятие «Автобус». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Московской области.
«Цель мероприятия – снижение аварийности на пассажирском транспорте, усиление контроля за соблюдением юрлицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства при пассажирских перевозках, а также пресечение нарушений требований ПДД водителями пассажирского транспорта», – говорится в сообщении.
В нём также сказано, что особое внимание уделят соблюдению водителями режима труда и отдыха, технической исправности автобусов и профилактике нарушений правил дорожного движения при перевозке пассажиров.

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#московская область
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В Московской области запускают региональный этап программы «Время героев»
16 декабря 2024, 13:13

Фото: пресс-служба правительства МО

Региональный этап программы «Время героев» по кадровой подготовке ветеранов СВО для работы в различных сферах запустят в Подмосковье в будущем году, об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе совещания с главами подмосковных министерств, ведомств и муниципалитетов.
«Программа Время героев» существует на федеральном уровне, а с 2025 года мы реализуем её по четырём направлениям в Московской области. Первое направление — «Гражданский активист», второе — «Управленец», третье — «Профильный специалист» и четвёртое — «Предприниматель». Важно, чтобы депутатский корпус, бюджетные организации, крупный бизнес также участвовали в этом проекте», — сказал Андрей Воробьёв.
Глава региона подчеркнул, что реализация этой программы будет в таком же приоритете, как и работа в рамках национальных проектов.

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#подмосковье
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Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Басаева и Хаттаба
16 декабря 2024, 13:07

Фото: istockphoto/shironosov

Сотрудники силовых органов задержали ещё двух предполагаемых участников нападений на российских военных в Чечне в 1999 и 2000 годах. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
В разговоре с РИА Новости она напомнила, что сотрудники СК РФ продолжают расследование уголовных дел по фактам нападения вооружённых банд Шамиля Басаева и Хаттаба на российских военнослужащих. Сейчас в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ и ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу задержаны Хамидула Япов и Минкаил Магамадов, сказала спикер СК РФ.

Как считают следователи, Япов принимал участие в нападении на военных ВС РФ в районе станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики. Магамадова подозревают в участии в нападении на псковских десантников.

Обоим фигурантам предъявлены обвинения в вооружённом мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, подвела итог Светлана Петренко.

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#чечня
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«Проявлять хорошие манеры»: Гороскоп с 16 по 22 декабря для всех знаков зодиака
Астролог Лебеденко дала особые рекомендации для каждого знака зодиака
16 декабря 2024, 13:03

Фото: iStock/Thanumporn Thongkongkaew

В сфере карьеры надо быть оптимистичными и общительными. Это повысит популярность. В любви нужно искренне радоваться друг за друга. Желательно понимать потребности и желания партнёра, проявлять хорошие манеры. В вопросах здоровья лучше не лениться и быть подвижными.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака с 16 по 22 декабря.

Овну хорошая концентрация поможет в учёбе и в освоении нового. Приобретенные знания он сможет реализовать на практике.

Телец станет счастливее. Его ждёт успех и в делах, и в личной жизни. Главное ему проявлять взаимопонимание и такт.

Близнецам желательно не беспокоиться напрасно и придерживаться своих идеалов.

Рак приобретёт новый знания и опыт. Он расширит своё мировоззрение. Ему полезно быть любознательным.

Лев многое успеет и переделает большое количество дел. Он преодолеет все препятствия.

Деве важно поддерживать высокую самооценку. Ей полезно хвалить себя и находиться в дружелюбной обстановке.

Весы полнее ощутят удовольствие от жизни. Им хорошо делиться с окружающими своей жизнерадостностью.

Скорпиону поможет самодисциплина. Ему желательно не потакать себе и рассуждать здраво.

Стрельцу нужно присматриваться и постепенно идти к своим целям. Практичность и деловая хватка важнее иллюзий.

Козерог найдёт много поводов для радости. У него будет хорошее настроение, которым благоприятно делиться с близкими людьми.

Водолей станет легче воспринимать обстоятельства и сможет иначе взглянуть на положение дел.

Рыбам надо быть реалистами и не давать разыграться своему воображению. Логика и практичность необходимы для успеха.

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В Подмосковье создадут Ассоциацию ветеранов СВО
16 декабря 2024, 12:53

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО)

Ассоциацию ветеранов специальной военной операции создадут в Московской области в начале будущего года, она призвана помочь людям с военным опытом в решении актуальных проблем. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе совещания с главами подмосковных министерств, ведомств и муниципалитетов.
«В 2025 году мы вместе с фондом «Защитники Отечества» создаём Ассоциацию ветеранов СВО с муниципальными представительствами в каждом округе. Ассоциацию возглавит Кирилл Лосунчуков — участник СВО, трижды кавалер Ордена Мужества, кавалер ордена «За военные заслуги». Глава областного отделения фонда «Защитники Отечества» Ольга Владимировна Ермакова и Сергей Владимирович Колунов (депутат Госдумы от Красногорского округа — прим. ред.) станут сопредседателями этой ассоциации», — сказал Андрей Воробьёв.
Он добавил, что заработать подмосковная Ассоциация ветеранов СВО должна уже в феврале будущего года.

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#андрей воробьёв
#сво
#московская область
#подмосковье
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Высота снежного покрова в некоторых городах Подмосковья достигла 27 см
16 декабря 2024, 12:48

Фото: Минчистоты МО

Толщина снежного покрова в некоторых городских округах Московской области достигла 27 см. Об этом говорится в оперсводке пресс-службы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья по работе коммунальных служб.
«Температура воздуха в Московской области варьируется от -3°С до 0°С. По данным тепловой карты осадков Центра управления регионом Московской области, обильный снегопад ожидается в городских округах Химки, Мытищи, Ленинский, Пушкинский, Балашиха, Истра и Раменский. Снежный покров в некоторых муниципалитетах Подмосковья достиг 27 см», – говорится в сообщении.
По данным министерства, к 8 утра понедельника на улицы региона для уборки придомовых территорий и общественных пространств вышло 74% коммунальной техники и средств малой механизации, в том числе 506 подметающих тракторов.

Как отметили в министерстве, в первую очередь убирают входные группы домов, лестничные пролёты, тротуары, а также подъезды к контейнерным площадкам.

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Юристы рекомендовали не допускать Маска к секретным данным SpaceX из-за наркотиков
WSJ: Маску могут не дать доступ к секретным данным SpaceX из-за наркотиков
16 декабря 2024, 12:43

Фото: iStock/Sundry Photography

Юристы SpaceX порекомендовали руководству не добиваться предоставления доступа к секретной информации основателю компании Илону Маску из-за его истории с употреблением наркотиков. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Ранее издание опубликовало материал, в котором сообщило, что Маск продолжает употреблять наркотические вещества, что может пагубно сказаться не только на его здоровье, но и на будущем компаний, находящихся под его руководством.

Отмечается, что сведения о грузах, перевозимых в космос SpaceX для американских военных и разведывательных агентств, считаются государственной тайной. Они доступны только избранным сотрудникам компании, в число которых не входит основатель и гендиректор Илон Маск.

В связи с тем, что компания углубляет свои связи с агентствами нацбезопасности, юристы посоветовали высшему руководству SpaceX не добиваться более высокого допуска к секретной информации для Маска.

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