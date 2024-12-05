В Мострансавто начался пилотный проект по внедрению электронных путевых листов

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Мострансавто начался пилотный проект по использованию электронных путевых листов для выезда на маршруты. Тестирование проводится в филиале в Истре, где участвуют все водители автобусов. Мострансавто является подведомственным учреждением Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Диспетчеры, контролёры технического состояния транспортных средств и механики ОТК прошли обучение работе с электронными документами. Электронный путевой лист создаётся в информационной системе «1С: УР», где фиксируются результаты медицинского осмотра водителя, маршрут движения автобуса, техническое состояние транспортного средства и другие данные.
Все электронные путевые листы передаются в Государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД), где каждому документу присваивается уникальный QR-код. Водитель может предъявить этот код при необходимости.
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Все электронные путевые листы передаются в Государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД), где каждому документу присваивается уникальный QR-код. Водитель может предъявить этот код при необходимости.
«Переход на электронные транспортные документы позволит снизить количество их бумажных аналогов и ускорит процесс выхода водителя на маршрут. Мы рассчитываем, что проект покажет свою эффективность и снизит нагрузку на сотрудников, которые задействованы в выпуске и приеме автобусов после работы на линии. По результатам пилотного проекта, который продлится до конца этого года, мы планируем поэтапное внедрение электронных путевых листов и в других наших подразделениях», — сказали в Мострансавто.
Сейчас предприятие обслуживает более 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов. Кроме того, в автопарке компании больше 6 тыс. автобусов, которые перевозят свыше 1,6 млн пассажиров.
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Дайана Хусинова