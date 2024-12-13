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В Подмосковье с января подорожает проезд на общественном транспорте

Фото: istockphoto.com/SerhiiBobyk

Фото: istockphoto.com/SerhiiBobyk

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Стоимость поездки на автобусе в Московской области изменится с 1 января 2025 года, а на электричке — со 2 января, сообщает пресс-служба регионального Комитета по тарифам и ценам.
«С 1 января одна поездка на городском автобусе в Подмосковье при оплате картой «Стрелка» или «Тройка» будет стоить 59 рублей, а в пригородном автобусе — 59 рублей плюс 6-8 рублей за каждые следующие 2,5 км. При оплате банковской картой поездка обойдётся на рубль дороже», — говорится в сообщении.
Поездка о льготной карте или карте учащегося будет стоить 29,50 руб. плюс доплата на 3-4 рубля за каждые 2,5 км в пригороде. При этом накопительные скидки по транспортным картам не изменятся.



Поездка на электричке в рамках одной тарифной зоны будет стоить 48 рублей и 35 рублей за каждое дополнительное пересечение зон. Тариф в зоне МЦД «Пригород» при оплате «Тройкой» составит 84 рубля, банковской картой — 91 рубль. Безлимитный проездной на 30 дней будет стоить 3 750 рублей, на 90 дней — 9,6 тыс. рублей, на год — 28 тыс. рублей.

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#общественный транспорт
#цена
#билеты
#проезд
#московская область
#подмосковье
В Орехово-Зуеве снесли полуразрушенную постройку
13 декабря 2024, 10:56

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Одноэтажное кирпичное нежилое здание, находившееся в аварийном состоянии, снесли на Вокзальной улице в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Постройка была расположена в непосредственной близости от железнодорожной станции Орехово-Зуево. Здание долго не использовалось и начало ветшать. Со временем основные элементы строительных конструкций почти полностью разрушились. Здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
Осенью текущего года силами РЖД аварийная постройка была снесена. В настоящее время здание полностью демонтировано, участок, который оно занимало, расчищен от строительного мусора.

Всего на территории Орехово-Зуевского округа выявили 350 недостроев, самостроев и аварийных зданий. К настоящему моменту ликвидировано либо достроено приведено в соответствие с нормами 273 таких объекта. Работы продолжаются.

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#орехово-зуево
#снос
#мособлархитектура
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В многоэтажках Подмосковья с начала года заменили более 500 лифтов
13 декабря 2024, 10:17

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Свыше 500 новых лифтов установили в жилых домах Московской области с начала текущего года в рамках реализации программы по капитальному ремонту, работы по обновлению лифтового оборудования будут продолжены, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«С начала запуска программы капитального ремонта в Подмосковье с 2014 года заменено 13,6 тыс. лифтов. Обновлены все подъёмники, отработавшие свой нормативный срок в 25 лет. В 2025 году в рамках программы запланирована замена еще 354 лифтов», — глава областного МинЖКХ Антон Велиховский.
Новые лифты отличаются рядом существенных преимуществ: у них плавный и бесшумный ход, высокая точность совмещения пола лифта с площадкой этажа и антивандальные кабины со светодиодным освещением, отличающимся экономичностью и долговечностью.

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#подмосковье
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Путин помиловал четырех осужденных женщин из Курской области в 2024 году
13 декабря 2024, 10:15

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в этом году помиловал четырех женщин из Курской области, осужденных за преступления небольшой и средней тяжести. Об этом говорится на сайте УФСИН России по региону.
Согласно информации ведомства, помилованные женщины были осуждены условно. Уточняется, что у всех есть несовершеннолетние дети, а одна из помилованных является инвалидом первой группы.

В заявлении УФСИН говорится, что жительницы региона имеют положительные характеристики, а также полностью погасили причиненный преступлением ущерб.

Примечательно, что в последний раз решение о помиловании в отношении жителя Курской области было принято в 2011 году. ​

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#дети
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В Московской области ввели штрафы за незаконную уличную торговлю
13 декабря 2024, 10:02

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области были введены штрафы за розничную торговлю, оказание бытовых услуг и общественного питания в неположенных местах. Закон был одобрен на сто десятом заседании Мособлдумы, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Камеры системы «Безопасный регион» помогают выявлять и пресекать незаконную уличную торговлю на территории региона, а сотрудники регулярно проводят мониторинг в городских округах. Новая статья Кодекса об административных правонарушениях Московской области предусматривает ужесточение наказания за подобные нарушения.

Размер штрафа зависит от статуса лица:

  • для физических лиц — от 2,5 до 5 тысяч рублей;
  • для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей;
  • для юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей.
Если нарушение повторится в течение года, сумма штрафа увеличится: 5 тысяч рублей для граждан, 50 тысяч рублей для ИП и должностных лиц, 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Составление протоколов о нарушениях возложено на должностных лиц местных органов самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области напоминает, что в случае повторных случаев незаконной торговли в одном и том же месте несанкционированные товары будут изъяты во всём регионе для предотвращения подобных ситуаций.

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Российские народные изобретатели получили финансирование на военные разработки
13 декабря 2024, 10:01

Фото: istockphoto.com/Diy13

«Кулибин-клуб» появился при фонде Народного фронта «Всё для победы», средства, которыми он располагает, направляются на разработку оборонных систем и прочих изделий военного назначения, востребованных в зоне СВО, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.
«Кулибин-клуб», действующий при поддержке Минобороны РФ, занимается отбором и тестированием изобретений, а также поддерживает их серийное производство. Основные направления испытаний — беспилотники, средства радиоэлектронной разведки и борьбы, наземные робототехнические комплексы и лёгкий тактический транспорт», — говорится в сообщении.
Отмечается, что тестирование прошли уже 300 изобретений и изделий, а более 80 из них поставляют в зону специальной военной операции.

Заявки на финансирование изобретений принимаются по электронной почте or@fpi.gov.ru. Подробности можно узнать по ссылке или по телефону 8 (499) 418-00-25 доб. 414.

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В Подмосковье установят «умные датчики» в более чем 2,1 тыс. котельных
13 декабря 2024, 09:40

Фото: istockphoto.com/oksana fedina

«Умные датчики» для дистанционного мониторинга температуры и давления устанавливают в котельных Московской области, до конца года планируется оборудовать ими более 2,1 тыс. объектов теплоснабжения, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.
«Установка датчиков на котельных — это важный шаг в направлении цифровизации коммунального хозяйства. Мы ожидаем, что использование интеллектуальных систем приведет к резкому повышению качества и надёжности подачи тепла и горячей воды жителям региона. (…) До конца года оборудовать датчиками планируем 2105 подмосковных котельных», — сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
В настоящее время «умные датчики» установлены более чем в 50 котельных, расположенных в 30 городах региона. Информация с датчиков поступает напрямую в Центр управления регионом (ЦУР), в случае отклонения основных параметров от нормы диспетчеры получают оповещение на смартфон, что позволяет максимально оперативно принимать меры для устранения нештатных ситуаций.

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#подмосковье
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На обходе Малых Вязём на ЦКАД в МО завершили бетонирование последнего участка
13 декабря 2024, 09:16

Фото: iStock/Maren Winter

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин заявил, что в Московской области подходит к завершению строительство обхода деревни Малые Вязёмы на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Дорожные рабочие завершили бетонирование последнего участка путепровода, что обеспечит непрерывный проезд для автомобилей. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Правительства России.
Марат Хуснуллин сообщил о продолжающейся работе по улучшению транспортной связанности регионов, что важно для качества жизни граждан и развития территорий. Он отметил, что ведется строительство обходов населённых пунктов для разгрузки улично-дорожной сети.

«В том числе по поручению Президента строим обход деревни Малые Вязёмы на самом узком участке ЦКАД» — пояснил Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что на обходе активно продолжаются работы по укладке верхнего слоя покрытия. Для обеспечения безопасности дорожного движения устанавливаются барьерные ограждения и наносится дорожная разметка. Открытие движения по этому обходу значительно улучшит транспортную доступность подмосковных городов.

Протяженность обхода составляет немного более 4 км, на его территории расположены пять искусственных сооружений: три путепровода, проходящие через Ямскую улицу, Можайское шоссе и железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги, а также мост через реку Большую Вязёмку и тоннель.

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко отметил, что работы осуществляются в условиях высокой плотности городской застройки. В данный момент в проекте задействованы 126 единиц специализированной техники и 436 сотрудников.

Помимо этого, по его словам, на начальном этапе работ по строительству дороги были сложные задачи, связанные с переустройством инженерных коммуникаций. После этого началось строительство основного хода и искусственных сооружений. Он подчеркнул, что проект учитывает интересы местных жителей, поэтому на обходе Малых Вязём устанавливаются шумозащитные и грязезащитные экраны.

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Россиян предупредили о новом способе мошенничества с клонами банковских карт
В РФ мошенники создают виртуальные клоны банковских карт с помощью шпионского ПО
13 декабря 2024, 08:49

Фото: iStock/JuYochi

В ноябре и декабре текущего года в России активизировалась мошенническая схема, позволяющая создавать виртуальные клоны банковских карт с использованием шпионского программного обеспечения, сообщает пресс-служба ВТБ.
Мошенники представляются сотрудниками сотового оператора и предлагают клиентам установить мобильное приложение под предлогом продления договора или обновления антивируса.

После установки приложения жертвы получают инструкции сфотографировать свою банковскую карту или ввести PIN-код, что позволяет злоумышленникам активировать NFC на устройстве и перехватить данные карты. Полученная информация используется для снятия денег в банкоматах и бесконтактных платежей.

Ранее стало известно, что в Telegram активизировались мошенники, предлагающие россиянам заработать, ставя лайки на товары в онлайн-магазине известного бренда. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мошенники
#карты
#жертвы
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Россиян предупредили о новом способе мошенничества в Telegram
Аферисты в Telegram предлагают россиянам заработать на лайках, выманивая деньги
13 декабря 2024, 08:30

Фото: iStock/ArisSu

В Telegram активизировались мошенники, предлагающие россиянам заработать, ставя лайки на товары в онлайн-магазине известного бренда. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщает корреспондент агентства, злоумышленник представляется сотрудником «Яндекса» и обещает 400 рублей за пять кликов «Мне нравится». Утверждается, что в день можно заработать до 8,2 тысячи рублей, а задания можно выполнять в течение десяти дней.

В ходе общения мошенник запрашивает возраст пользователя и обещает, что менеджер свяжется с ним для дальнейших инструкций. Первоначально жертве действительно переводят небольшую сумму за выполненные задания. Однако на следующий день предлагаются более сложные задания, включая покупку товара с обещанием возврата средств с процентами. На практике жертвы переводят деньги злоумышленникам и теряют их. Эксперт «Лаборатории Касперского» предупреждает о рисках подобных схем и призывают пользователей быть осторожными.

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили о том, что мошенники активно создают поддельные сайты для обмана пользователей при пополнении баланса «Тройки» и карты москвича. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#жертвы
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