В Подмосковье с января подорожает проезд на общественном транспорте

Фото: istockphoto.com/SerhiiBobyk
Стоимость поездки на автобусе в Московской области изменится с 1 января 2025 года, а на электричке — со 2 января, сообщает пресс-служба регионального Комитета по тарифам и ценам.
«С 1 января одна поездка на городском автобусе в Подмосковье при оплате картой «Стрелка» или «Тройка» будет стоить 59 рублей, а в пригородном автобусе — 59 рублей плюс 6-8 рублей за каждые следующие 2,5 км. При оплате банковской картой поездка обойдётся на рубль дороже», — говорится в сообщении.Поездка о льготной карте или карте учащегося будет стоить 29,50 руб. плюс доплата на 3-4 рубля за каждые 2,5 км в пригороде. При этом накопительные скидки по транспортным картам не изменятся.
Поездка на электричке в рамках одной тарифной зоны будет стоить 48 рублей и 35 рублей за каждое дополнительное пересечение зон. Тариф в зоне МЦД «Пригород» при оплате «Тройкой» составит 84 рубля, банковской картой — 91 рубль. Безлимитный проездной на 30 дней будет стоить 3 750 рублей, на 90 дней — 9,6 тыс. рублей, на год — 28 тыс. рублей.
Читайте также:
В Люберцах запустили проект «Новогодний автобус»
В Мострансавто начался пилотный проект по внедрению электронных путевых листов
В «Аэроэкспресс» изменятся тарифы на поезда и автобусы
Лев Каштанов