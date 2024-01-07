СК РФ возбудил уголовное дело в отношении частной котельной в Подольске

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
В Подольске возбудили уголовное дело по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации. Об этом сообщает «360tv» в своём Telegram-канале.
В Следственном комитете напомнили, что 4 января произошёл прорыв теплотрасс. Причиной происшествия стала неправильная эксплуатация частной котельной. В результате более ста жилых домов, медицинских и учебных заведений в микрорайоне Климовск остались без отопления и горячей воды.
По результатам доследственной проверки Следственным комитетом было принято решение о возбуждении уголовного дело об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности.
В настоящее время сотрудники ведомства проводят обыски и изымают документы в здании частной котельной, руководство проходит допрос.
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По результатам доследственной проверки Следственным комитетом было принято решение о возбуждении уголовного дело об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности.
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Анастасия Чинкова