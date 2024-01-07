Глава Воскресенска Малкин сообщил о скором возвращении тепла в дома

В котельной города Белоозёрский полностью запустили котёл, работа восстановлена в полном объёме. Об этом сообщил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Он сообщил, что в ночь с 6 на 7 января, в связи с технологическим инцидентом, был погашен один из котлов. В результате теплоноситель подавался на сниженных параметрах по температуре.

В итоге были проведены аварийно-восстановительные мероприятия, по результатам которых котёл вновь запустили. В настоящее время работа котельной полностью восстановлена и осуществляется в полном объёме. Однако необходимо какое-то время на прогрев, подчеркнул Малкин.





Для осуществления проверки системы отопления в жилых домах работает бригада. Также, в случае необходимости, работают телефоны диспетчерских служб ООО «Газпромтеплоэнерго МО»: +7(926) 400-26-69.

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