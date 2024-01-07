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Глава Воскресенска Малкин сообщил о скором возвращении тепла в дома

Глава Воскресенска Малкин: работа котельной в Белоозёрском восстановлена
07 января 2024, 13:20
Фото: iStock/nikkimeel

Фото: iStock/nikkimeel

В котельной города Белоозёрский полностью запустили котёл, работа восстановлена в полном объёме. Об этом сообщил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Он сообщил, что в ночь с 6 на 7 января, в связи с технологическим инцидентом, был погашен один из котлов. В результате теплоноситель подавался на сниженных параметрах по температуре.

В итоге были проведены аварийно-восстановительные мероприятия, по результатам которых котёл вновь запустили. В настоящее время работа котельной полностью восстановлена и осуществляется в полном объёме. Однако необходимо какое-то время на прогрев, подчеркнул Малкин.


Для осуществления проверки системы отопления в жилых домах работает бригада. Также, в случае необходимости, работают телефоны диспетчерских служб ООО «Газпромтеплоэнерго МО»: +7(926) 400-26-69.

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#воскресенск
#теплоснабжение
#котельная
#уголовное подмосковье
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Глава ГО Электросталь заверила, что энергетики делают всё возможное для работоспособности котельной «Восточная»
Глава ГО Электросталь: Энергетики делают всё возможное для котельной «Восточная»
07 января 2024, 13:21

Фото: istockphoto/oksana fedina

Глава городского округа Электросталь Ирина Волкова обратилась к местным жителям. Она заверила, что аварийно-ремонтные бригады делают всё возможное для того, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работоспособность котельной «Восточная».

Она напомнила гражданам, что из-за некачественной работы этой частной котельной с 11 декабря на территории всего городского округа Электросталь по согласованию с Правительством Московской области был введен режим чрезвычайной ситуации. На следующий день, 12 декабря котельная «Восточная» была остановлена. За истекший период на объекте теплоснабжения были проведены масштабные ремонтно-восстановительные работы.

В частности, уточнила глава местной администрации, в систему теплоэнергетического комплекса был встроен пароводяной тепловой пункт АО «МСЗ», который пришлось для этого расконсервировать, так как что он не использовался несколько лет. Кроме того, был отремонтирован сетевой насос. На магистральной сети установили дополнительную запорную арматуру. Также техники промыли котлы, теплообменники и соединяющие их коллекторы.

Пар, поступающий с заводской бойлерной, помогает поддерживать нормативную температуру теплоносителя. С 1 января 2024 года котельная «Восточная» передана на ответственное хранение в Муниципальное унитарное предприятие «Электростальский центр услуг». Для обслуживания котельной, тепловых сетей, районных тепловых пунктов заключен госконтракт с теплоэнергетической компанией ООО «Глобус».

В данных непростых погодных условиях, при аномально низких температурах проводятся все возможные мероприятия для поддержания работоспособности котельной, тепловых сетей и районных тепловых пунктов, которые передают отопление и горячую воду потребителям в восточной части города. Также продолжают непрерывно дежурить аварийные и ремонтные бригады.


При содействии Правительства Подмосковья, Министерства энергетики региона сформированы дополнительные усиленные бригады для последующего ремонта. Работы будут проведены, как только позволят погодные условия. В причинах возникновения данной нештатной ситуации и установлением виновных уже занимаются правоохранительные органы и следственный комитет.


Ирина Волкова напомнила жителям Электростали, что по всем вопросам ЖКХ можно обращаться в единую диспетчерскую службу ЖКК «Восток» по телефону: 8 (800) 775-00-60.

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#следственный комитет
#отопление
#котельная
#электросталь
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#коллекторы
#режим
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На Украине предупредили об отключении электроэнергии по всей стране
На Украине предупредили об отключении электроэнергии из-за морозов
07 января 2024, 13:03

Фото: iStock/Dudbrain

На Украине в ближайшие дни ожидается отключение электроэнергии из-за приближающихся морозов. Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в ходе украинского телемарафона.
Он отметил, что на Украине неизбежен дефицит мощности в пиковые часы потребления электроэнергии. В связи с этим, начиная с воскресенья, возможны отключения.

При этом специалист добавил, что дефицита мощности можно избежать, если осуществить импорт электроэнергии из других стран.

Вместе с тем Омельченко добавил, что проблемы с электроэнергией не будут носить тотальный характер – ожидается исключительно плановое отключение на отдельных участках.

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#энергетика
#отключение
#украина
#морозы
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Названы причины смерти 20-летней шорт-трекистки Анастасии Середы
20-летняя шорт-трекистка Анастасия Середа впала в кому и умерла от гриппа
07 января 2024, 12:12

Фото: iStock/Imagesines

В Союзе конькобежцев России (СКР) назвали причину смерти 20-летней шорт-трекистки Анастасии Середы. Об этом пресс-служба Союза рассказала в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что 6 января скончалась 20-летняя воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку Анастасия Середа.

По сообщениям СКР, причиной стали осложнения на фоне гриппа. Отмечалось, что ещё в конце прошлого года Анастасия заболела, но состояние только ухудшалось, поэтому потребовалась госпитализация. Затем девушка впала в кому, из которой уже не вышла.

Анастасия Середа выигрывала призовые места на соревнованиях Кубка России в 2022 и 2023 годах, имела звание мастера спорта России.

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#смерть
#спортсмены
#грипп
#кома
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Обучающийся в Шотландии российский студент рассказал о травле за поддержку СВО
07 января 2024, 12:03

Фото: istockphoto/OLGA Zhukovskaya

Россиянин Андрей Комаров проходит обучение в Университете Эдинбурга в Шотландии. Он рассказал, что постоянно подвергается травле со стороны других студентов за то, что не осудил Родину после начала специальной военной операции на Украине.
В разговоре с РИА Новости Андрей сообщил, что неприятности для него начались с того момента, когда он пригласил к себе сокурсников, чтобы вместе посмотреть трансляцию Парада Победы 9 мая. Во время просмотра разговор зашёл о событиях в Буче. Россиянин заявил, что это явно постановочная сцена, а он не считает для себя возможным осуждать свою страну и армию. Студентка из Литвы вступила с ним в жаркую дискуссию, доказывая, что всё было именно так, как представили западные СМИ.

После этого начались проблемы. Упомянутая девушка пожаловалась на Андрея во все студенческие организации, обвинив его даже в том, о чём он никогда не говорил, например, в призывах к насилию. Подключилось и украинское сообщество Университета Эдинбурга. Началась травля в интернете и отчасти в реальной жизни. Руководство вуза бездействовало, хотя травля в интернете является в Великобритании уголовным преступлением.

Профессор, ведущий курс международных отношений, который заканчивал российский студент, задал тему событий на Украине. Андрей изложил в своей работе российский взгляд на проблему через призму структурного неореализма. Преподаватель прямо заявил, что лично ему эссе очень понравилось и похвалил россиянина за патриотизм. Однако добавил, что хорошую оценку ему получить не удастся, так как взгляд на проблему «не подходит данному курсу». Тогда стало ясно, что проукраинский ракурс освещения событий СВО является либо негласным правилом, либо официальной политикой университета, заключил Андрей.

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#украина
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Воробьёв: Владельцы частной котельной в Климовске скрылись
07 января 2024, 11:20

Фото: сайт Кремля

В самые морозные дни только что наступившего нового года в частной котельной микрорайона Климовск в подмосковном Подольске произошла авария, оставившая без теплоснабжения 170 домов. Владельцы объекта сразу после случившегося просто «исчезли с радаров».
Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он также рассказал, что с хозяевами частного отопительного объекта в течение продолжительного времени пытались связаться для уточнения различных деталей технического характера, но безуспешно.

«Исходя из этого, будем решать вопрос по-другому», — сказал глава региона.

Воробьёв обратился в следственные органы с просьбой выйти в суд с ходатайством о передаче котельной в муниципальную собственность. Он также попросил сделать это в максимально короткие сроки. Представители Следственного комитета РФ сообщили губернатору, что уголовное дело по факту ЧП уже возбуждено и обещали постоянно информировать подмосковные власти о развитии ситуации.

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Воробьёв попросил СК РФ вмешаться в ситуацию с частной котельной в Климовске

Воробьёв сообщил о скором возвращении тепла в дома Климовска
#суд
#губернатор
#уголовное чп
#собственность
#рф
#андрей воробьёв
#подмосковье
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Воробьёв попросил СК РФ вмешаться в ситуацию с частной котельной в Климовске
07 января 2024, 10:29

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв попросил Следственный комитет РФ вмешаться в ситуацию с частной котельной в Климовске для её дальнейшей передачи в эксплуатацию муниципальному предприятию. Об этом сообщает РИАМО.
По словам главы региона, передача частной котельной крайне важна, поскольку её собственник неоднократно отказывался от выполнения тех или иных требований, которые власти отправляли в виде обращений.

Воробьёв подчеркнул, что передача котельной муниципальному предприятию возможна либо при возбуждении уголовного дела, либо при добровольной передаче от собственника.

В связи с этим губернатор Подмосковья обратился в Следственный комитет, чтобы появилась возможности выйти в суд и взять котельную в эксплуатацию, набрать персонал, провести ревизию и иные виды работ.

Он также добавил, ситуация остаётся непростой, поскольку персонал котельной исключительно рядовой, а собственников, владельцев и генерального директора власти региона ещё ни разу не видели.

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#андрей воробьёв
#климовск
#отопление
#котельная
#следственный комитет
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Воробьёв сообщил о скором возвращении тепла в дома Климовска
Воробьёв сообщил о запуске второго котла на котельной в Климовске
07 января 2024, 10:00

Фото: iStock/stefanamer

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о запуске второго котла в котельной, что позволит вернуть отопление в 170 жилых домов в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске. Об этом глава региона рассказал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что при работающих двух котлах создаётся достаточная мощность для того, чтобы как можно скорее обогреть квартиры без отопления.

По его словам, в настоящее время всё же может возникнуть проблема с состоянием системы отопления в домах (трубы и батареи), которые могли быть частично разморожены.

Воробьёв подчеркнул, что несколько аварийных бригад были срочно призваны к работе, чтобы в короткие сроки вернуть отопление в сотню домов в микрорайоне.

Напомним, что в период холодов на частной котельной в Подольске произошла авария, в результате чего более ста домов остались без отопления.

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#андрей воробьёв
#климовск
#отопление
#котельная
#подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о частичном восстановлении теплоснабжения в Климовске
07 января 2024, 09:44

Фото: istockphoto/oksana fedina

После аварии в частной котельной в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске без тепла остались 170 домов. Глава региона Андрей Воробьёв рассказал о ходе восстановительных работ.
Ранее губернатор сообщил, что техники ремонтной бригады сумели запустить один котёл, к которому были подключены несколько домов по семи улицам микрорайона. Запланирован ввод в действие второго котла, что позволит увеличить мощность котельной вдвое и стабилизировать параметры.

По словам Андрея Воробьёва, следующим этапом станет запуск полноценного отопления в оставшихся домах по Симферопольской улице, проспекту 50-летия Октября и улице Мичурина. В настоящее время рабочие-аварийщики меняют запорную арматуру на магистральном трубопроводе на пересечении улиц Мичурина и Театральной. Это позволит вернуть тепло ещё в 33 дома.

Губернатор Подмосковья напомнил также, что в Климовске обустроен пункт временного размещения для людей, в квартирах которых теплоснабжение пока не восстановлено. Там обеспечено горячее питание, есть возможность принять душ и просто отдохнуть. Подробную информацию жители микрорайона могут узнать по телефонам: 8-916-913-21-88, 112.

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#губернатор
#теплоснабжение
#питание
#рабочие
#жители
#дома
#андрей воробьёв
#подмосковье
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В Климовске устроен пункт временного размещения для людей, оставшихся без тепла
07 января 2024, 09:05

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

В частной котельной микрорайона Климовск в подмосковном Подольске в самые морозные дни произошла авария, в результате которой без тепла остались 170 домов. Власти городского округа развернули пункт временного размещения для людей, которые просто не могут находиться в выстуженных квартирах.
Временное убежище для замерзающих людей обустроено на базе универсального спортивного центра «Юность» (микрорайон Климовск, проезд Юности, дом 1). Там могут переждать холода люди, в чьи дома подача тепла пока не восстановлена. На месте с 9:00 организовано горячее питание. Есть возможность принять душ и просто отдохнуть. Подробности жители микрорайона могут узнать по телефонам: 8-916-913-21-88, 112.

В настоящее время в котельной удалось запустить один котёл. К нему уже подключены в Климовске несколько домов. Губернатор Московской области заверил, что коммунальные службы, ремонтные бригады и региональные власти делают всё возможное для того, чтобы тепло вернулось в дома и квартиры людей в самое ближайшее время.

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Жителям микрорайона Климовск будет сделан перерасчет за отопление из-за аварии
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