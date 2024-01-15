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В Балашихе поймали угонщика велосипеда

15 января 2024, 13:30
Фото: iStock/FilmColoratStudio

Фото: iStock/FilmColoratStudio

Молодого мужчину, подозреваемого в краже велосипеда, задержали в Балашихе, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.

«Заявление о краже подал 44-летний местный житель. Он рассказал, что его велосипед похитили от автобусной остановки на Разинском шоссе. Сумма ущерба составила 24 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

По подозрению в этой краже полицейские задержали 28-летнего уроженца Северной Осетии. Против него возбудили уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

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#криминал
#балашиха
#кража
#велосипед
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Более ста дольщиков подмосковного долгостроя ЖК «Благовест» получили ключи от квартир
15 января 2024, 14:22

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Дольщики жилого комплекса «Благовест» в Сергиевом Посаде продолжают получать ключи от долгожданных квартир. Но сегодняшний день новоселье отметили уже 115 семей, оставшиеся вступят в свои права на недвижимость до начала весны, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.

«Выдача ключей продолжается. До конца февраля их получат все 208 семей», — уточняется в сообщении.


Возведение ЖК «Благовест» началось в 2012 году, однако в 2018 году работы остановились из-за финансовых проблем застройщика — компании «Стройинвест». В конце 2021 года недострой передали Фонду защиты прав долевого строительства Московской области, благодаря чему дом удалось построить. Сейчас новостройка введена в эксплуатацию и поставлена на кадастровый учёт.


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#сергиев посад
#долгострой
#дольщики
#недвижимость
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Кравцов пообещал Путину решить проблемы с нехваткой учителей
Кравцов: в РФ увеличилось число учителей русского языка, логопедов, дефектологов
15 января 2024, 14:22

Фото: сайт Кремля

В России увеличилось число учителей русского языка, а также логопедов и дефектологов. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в рамках рабочей встречи.
«У нас чуть-чуть увеличилось количество учителей русского языка, логопедов, дефектологов, но мы видим, что педагогическое образование сегодня второе по популярности: в этом году в педагогические вузы Министерства просвещения было подано на 100 тысяч больше заявлений, чем в прошлом», - рассказал Кравцов Путину.

Он также отметил, что в предыдущем году педагогическое образование было третьим по популярности, в текущем переместилось на второе.

Кравцов добавил, что по измененному законодательству, студенты четвертых курсов могут начинать работать в школах. На сегодняшний день порядка 50 тысяч студентов работают с детьми. По его словам, данная практика является хорошим решением. Кроме того, он подчеркнул, что появились доплаты за классное руководство.

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#доплаты
#владимир путин
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В Шатуре спасатели вынесли ребёнка из горящего дома
15 января 2024, 13:51

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Двухэтажный жилой дом загорелся в деревне Великодворье городского округа Шатура, из охваченного огнём и дымом здания пожарные спасли шестилетнюю девочку, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Пожарных вызвали пожилые хозяева дома. Днём в воскресенье, 14 января, они услышали хлопок на втором этаже, а когда поднялись, увидели, что начался пожар. Потушить его самостоятельно они не смогли и вызвали пожарных. Прибывшей бригаде хозяева дома рассказали, что на втором этаже должна быть их шестилетняя внучка», — говорится в сообщении.

Пожарные с риском для жизни обыскали второй этаж, но ребёнка не нашли. Тогда они заменили кислородные баллоны в дыхательных аппаратах и начали обыскивать первый этаж. Там они и обнаружили девочку, которая самостоятельно спустилась со второго, но из-за дыма потеряла сознание. Спасатели вынесли ребёнка на свежий воздух и передали врачам.

Ребёнка госпитализировали в Шатурскую центральную районную больницу. Уже к вечеру состояние здоровья девочки стало удовлетворительным.

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#спасатели
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Воробьёв: жильцам старых домов посёлка Южный предложат расселение
15 января 2024, 13:48

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в подольский микрорайон Климовск, который страдает от перебоев с отоплением. Проверку начали с посёлка Южный, где пришлось столкнуться с рядом сложностей во время запуска тепла.
«Дома там старые, большие мощности тянут с трудом. Поэтому мы решили предложить жителям расселение. Всего в посёлке 42 дома, девять – в хорошем состоянии, их трогать не будем. А вот 33 дома – аварийные, в них живет 861 человек. Собственникам предоставим сертификаты на покупку нового жилья в расчете 130 тыс рублей за квадратный метр», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Тем, у кого квартира в социальном найме, по словам губернатора, предложат её выкуп, покупку другой квартиры в устраивающем доме на вторичном рынке, строительство нового многоквартирного дома в Климовске для жителей расселяемых домов.

4 января из-за аварии на котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона, тепло отключили в 176 многоквартирных домах и на нескольких социальных объектах.

Инцидент привлёк внимание президента Владимира Путина, который принял решение о возвращении завода под управление властей. Это поможет избежать подобных ситуаций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл несколько оперативных совещаний на месте аварии.

Жителям компенсируют ущерб. В платёжке за январь оплаты за отопление не будет, а электричество посчитают по декабрьскому платежу.

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#андрей воробьёв
#подольск
#отопление
#тепло
#теплоснабжение
#московская область
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Милонов призвал исключить проведение вазэктомии в России
15 января 2024, 13:48

Фото: istockphoto.com/wutwhanfoto

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой полностью исключить из перечня медицинских услуг мужскую стерилизацию (вазэктомию).
При этом, он отметил, что такую возможность стоит предусмотреть женщин только по медицинским показаниям, а вот гражданам без медпоказаний стерилизацию стоит запретить в целях улучшения демографической ситуации в стране.

«Прошу рассмотреть возможность изменения правил, регулирующих процедуру добровольной стерилизации граждан женского пола в части её допустимости исключительно по медицинским показаниям, угрожающим жизни. Что же касается мужской стерилизации, то прошу рассмотреть возможность её полного исключения из перечня медицинских услуг, оказываемых на территории России», — приводит RT текст обращения депутата на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Ранее другой депутат Госдумы РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что заявления западных СМИ, в частности, издания Bild, о «секретном плане» нападения России на НАТО является мистификацией.

«Прямо про фантазии и мистификации теряющего подписчиков Bild в отношении русской военной угрозы. Тем более Крещение близко», — приводят argumenti.ru комментарий парламентария.

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#депутат
#рф
#виталий милонов
#демография
#политика
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В Подмосковье начали капремонт серпуховской и пушкинской и школ
15 января 2024, 13:36

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В школе №16 Серпухова стартовал капремонт, сообщили в пресс-службе Министерства стройкомплекса Подмосковья. На объекте сейчас трудятся порядка 30 рабочих. Они проводят демонтаж внутренних конструкций здания и выносят мусор.
Помимо этого, строители приступили к демонтажным работам в школе №1 в селе Братовщина Пушкинского городского округа. В здании проведут капремонт фасада, кровли, замену всех инженерных систем – отопления, водоснабжения и электрокоммуникаций. На объекте задействованы около 20 специалистов.

Как отметили в министерстве, завершить капремонт объектов планируют до начала осени, чтобы дети смогли начать новый учебный год в своих школах.

Здания отремонтируют в рамках президентской программы.

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#школа
#капремонт
#подмосковье
#московская область
#пушкинский округ
#серпухов
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Правительство РФ утвердило программу по расширению производства самолетов
Мишустин: правительство утвердило программу расширения производства авиалайнеров
15 января 2024, 13:07

Фото: istock / Dushlik

Правительство Российской Федерации утвердило программу по расширению производства воздушных судов. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами, информирует ТАСС.

«Правительство утвердило комплексную программу по расширению производства воздушных судов. <...> На возвратной основе можно будет привлечь на такие цели более 280 млрд рублей», — заявил он.
Глава правительства отметил, что за следующие 6 лет должны будут построить более 600 отечественных лайнеров. Мишустин обратил внимание, что в нынешних условиях станционного давления важно обладать собственным воздушным флотом для связанности регионов России.

До этого сообщалось, что авиакомпанию S7 снова оштрафовали за овербукинг. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#правительство
#михаил мишустин
#министр
#самолет
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В 2024 году планируют благоустроить «Летний парк» в Люберцах
15 января 2024, 13:05

Фото: пресс-служба благоустройства Московской области

В 2024 году в Люберецком районе благоустроят «Летний парк». Об этом сообщила пресс-служба благоустройства Московской области.
Люберецкий парк благоустроят в рамках программы формирования комфортной городской среды Подмосковья.

«Основной задачей благоустройства является воссоздание исторической, культурной атмосферы парка отдыха, восстановление уникальной идентичности территории. Сохранение уже существующих функций, таких как — летняя театральная сцена, детская зона, прогулочная, площадка для выгула собак. И дополнение административной, спортивной зонами.Площадь разработки проекта составляет 4,2 Га»,— поделился министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Стоит отметить, что в парке появится сцена с амфитеатром, арт-объекты на стенах «Летнего театра», расширенная детская игровая площадка, качели с навесами и питьевые фонтанчики.

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#парк
#михаил хайкин
#разработки
#благоустройство
#подмосковье
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Подмосковным школьникам показали мультфильм про налоги
15 января 2024, 12:55

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Внеурочное занятие, посвящённое налоговой грамотности, провели для школьников и студентов колледжей Московской области в рамках проекта «Разговоры о важном», сообщает пресс-служба министерства образования региона.
«Младшеклассникам на этом уроке рассказали, откуда берутся деньги, кто должен платить налоги, а также показали мультфильм «Про налоги и зверей». Для учеников средних классов устроили командную викторину по теме налогов и устроили показ фрагмента серии «Налоги» из нацпроекта «Дружи в финансами», — отмечается в сообщении.

Старшеклассники в рамках занятия обсудили, как правильно распределять налоги на благо своего города и какие налоги надо будет платить представителям разных профессий. А со студентами колледжей разобрали виды налогов и налоговые ставки. Кроме того, ребят научили пользоваться личным кабинетом налогоплательщика.

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#школьники
#студенты
#налоги
#финансы
#образование
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