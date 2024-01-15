В Балашихе поймали угонщика велосипеда

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«Заявление о краже подал 44-летний местный житель. Он рассказал, что его велосипед похитили от автобусной остановки на Разинском шоссе. Сумма ущерба составила 24 тысячи рублей», — говорится в сообщении.
По подозрению в этой краже полицейские задержали 28-летнего уроженца Северной Осетии. Против него возбудили уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.
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