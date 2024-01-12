В финансовые махинации вовлекли девятерых подростков из Подмосковья

Фото: Фотобанк Московской области/Алла Федина
«Мошенники всё чаще пытаются использовать в своих схемах молодёжь, обещая лёгкий заработок. Как правило, подросткам предлагают завести несколько банковских счетов. Туда переводятся деньги, которые потом подросток должен обналичить в разных банкоматах, оставив себе небольшой процент», — говорится в сообщении.
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Эта криминальная схема называется «обнальщики» и участие в таких действиях влечёт за собой уголовную ответственность, так как связана с уходом от налогообложения, а нередко и с оплатой преступлений.
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