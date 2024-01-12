Подмосковные следователи начали проверку после обнаружения двух тел на бывшей даче Сталина

Фото: пресс-служба ГК СКР РФ по МО
Следственные органы начали проверку после обнаружения двух тел на бывшей даче Сталина в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«В бытовке на территории городского округа Мытищи были найдены тела двух мужчин без признаков насильственной смерти. По факту случившегося следственный отделом по городу ГСУ СК России по Подмосковью организовал доследственную проверка», – рассказали ТАСС в главке.Место страшной находки осматривают следователи и криминалисты. Назначены медицинские и судебные экспертизы, которые помогут установить причину смерти погибших.
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