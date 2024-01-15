В Балашихе за неделю ликвидировали 15 утечек на водопроводных сетях

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
15 утечек на водопроводных сетях устранили работники Балашихинских коммунальных систем (БКС) в период с 8 по 15 января, они также очистили более 90 насосов и промыли более 1600 метров канализации, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«За неделю специалистами БКС было устранено 15 утечек на водопроводе, отремонтировано два водопроводных колодца и две водопроводные колонки, устранено 38 засоров, промыто 1620 метров канализации, очищен 91 насос и три насоса отремонтировано», — уточняется в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что специалисты БКС ежедневно следят за подачей и качеством воды в городском округе, проводят профилактические работы и оперативно реагируют на нештатные ситуации.
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