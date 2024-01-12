В Лосино-Петровском оперативно устранили утечку холодной воды

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В Лосино-Петровском в кратчайшие сроки удалось устранить утечку в сетях холодного водоснабжения на Петровском бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Утечка произошла на чугунном водоводе, из-за чего упало давление в котельных городского округа. Водоснабжение социально значимых объектов и основной части многоквартирных жилых домов специалисты восстановили в течение двух часов, благодаря чему удалось избежать массового отключения от водоснабжения. На время аварийно-восстановительных работ жителям организовали подвоз воды», – рассказали в министерстве.Там уточнили, что работы осложнялись глубиной залегания водопровода, которая превышала 4 м, близостью силового кабеля, а также резким снижением температуры с 0 до -14°С. Повреждённый участок трубопровода демонтировали и заменили двухметровой стальной вставкой.
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