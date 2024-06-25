В балашихинском ЖК «Пехра» ввели в эксплуатацию два дома на 1,8 тыс. квартир

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Два новых корпуса боле чем на 1,8 тыс. квартир ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Пехра» на территории городского округа Балашиха, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Разрешение на ввод в эксплуатацию получили корпуса 10 и 10.1. Новоселье здесь отпразднует 1841 семья. Корпус 10 — это здание с переменной этажностью: от 12 до 25 этажей, а корпус 10.1 девятиэтажный. Общая площадь зданий составляет около 87,5 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.На первом этаже новостройки откроется поликлиника, рассчитанная на 100 посещений в смену, образовательный центр на 24 места и детский сад, который смогут посещать 120 воспитанников. Отмечается, что в детсаду уже завершили отделку помещений и установили сантехнику, ожидается завоз мебели и игрушек.
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