Капремонт Мытищинского колледжа завершат до конца года

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Здание колледжа, расположенного на Силикатной улице в Мытищах, капитально ремонтируют, завершить работы должны до конца текущего года. О ходе ремонта рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.