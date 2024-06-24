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Капремонт Мытищинского колледжа завершат до конца года

24 июня 2024, 14:27

Видео: пресс-служба Минстпройкомплекса МО

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Здание колледжа, расположенного на Силикатной улице в Мытищах, капитально ремонтируют, завершить работы должны до конца текущего года. О ходе ремонта рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.


«Сейчас на объекте начались фасадные работы и устройство штукатурки. Продолжается демонтаж внутренних конструкций, оконных и дверных блоков, отопительной системы», — говорится в сообщении.
В ходе капремонта в здании общей площадью три с половиной тысячи квадратных метров планируется полностью обновить кровлю и фасад, а также инженерные системы и всю сантехнику, поставить новые окна и двери, а также заново отделать внутренние помещения. Кроме того, должна быть установлена новая мебель и оборудование.

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