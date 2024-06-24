В Пушкине построят детсад на 300 мест

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников, построят рядом с улицей Зелёная Роща в подмосковном Пушкине, проект получил одобрение Архитектурной комиссии градостроительного совета региона, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«В новом детском саду планируется разместить 12 групп детей возрастом от двух до семи лет. Здание будет переменной этажности — от двух до трёх этажей», — говорится в сообщении.На первом этаже разместят колясочную, зону ожидания для родителей, групповые ячейки для детей младшего возраста, зал для занятий музыкой, пищеблок и медпункт. На втором также будут групповые ячейки, физкультурный зал, кабинеты психолога и логопеда и постирочная. На третьем этаже разместятся подготовительные группы, там же предусмотрены технические и административные помещения.
Прилегающую территорию благоустроят: установят детские игровые площадки и проведут озеленение.
Завершить строительство детского сада планируется в 2026 году.
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Лев Каштанов