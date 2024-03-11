В Башкирии разыскивают миллионера

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В Башкирии мужчина купил под Новый год лотерейный билет и выиграл крупную сумму. Теперь миллионера разыскивают, поскольку он сам не обратился пока за выигрышем. Об этом сообщает пресс-служба Национальной лотереи.
Как выяснилось, счастливый билет был приобретен в отделении Почты России в городе Салавате. Однако, несмотря на все усилия оператора и активные поиски счастливчика, он пока так и не явился, чтобы забрать свой приз.
В соответствии с правилами лотереи, победитель должен сообщить оператору о своем выигрыше в течение семи месяцев после объявления итогов розыгрыша. В данном случае, у загадочного башкирского миллионера есть время до 31 июля 2024 года, чтобы обратиться за деньгами. В противном случае, он потеряет всю сумму.
Невостребованные выигрыши, подобные этому, перечисляются в бюджет Российской Федерации через 3,5 года после проведения тиража. Это означает, что частные средства становятся общественными и будут пущены на решение государственных вопросов.
Согласно данным, опубликованным на сайте «Башинформ», жители Башкирии в 2023 году выиграли более 100 миллионов рублей.
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В соответствии с правилами лотереи, победитель должен сообщить оператору о своем выигрыше в течение семи месяцев после объявления итогов розыгрыша. В данном случае, у загадочного башкирского миллионера есть время до 31 июля 2024 года, чтобы обратиться за деньгами. В противном случае, он потеряет всю сумму.
Согласно данным, опубликованным на сайте «Башинформ», жители Башкирии в 2023 году выиграли более 100 миллионов рублей.
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Сергей Калугин