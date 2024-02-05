Американец купил лотерейный билет, чтобы порадовать себя и выиграл $100 тысяч

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Житель штата Мэриленд купил лотерейный билет, чтобы поднять себе настроение, а в итоге выиграл огромный приз, об этом сообщает Maryland Lottery.
По информации СМИ, счастливчиком оказался житель города Фредерик, штат Мэриленд.
Как рассказал сам победитель, у него сложился неудачный день на работе и он решил себя порадовать, купив лотерейный билет.
Проверив результаты розыгрыша на следующий день, мужчина осознав, что стал победителем и сможет получить 100 тысяч долларов (около девяти миллионов рублей).
Американец рассказал об удаче своей жене и, по его собственным словам, им обоим потребовалось время чтобы поверить в неожиданно свалившееся на голову богатство.
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Как рассказал сам победитель, у него сложился неудачный день на работе и он решил себя порадовать, купив лотерейный билет.
Американец рассказал об удаче своей жене и, по его собственным словам, им обоим потребовалось время чтобы поверить в неожиданно свалившееся на голову богатство.
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Евгения Парфентьева