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Американец купил лотерейный билет, чтобы порадовать себя и выиграл $100 тысяч

05 февраля 2024, 10:24
Фото: iStock/Denis Medvedev

Фото: iStock/Denis Medvedev

Житель штата Мэриленд купил лотерейный билет, чтобы поднять себе настроение, а в итоге выиграл огромный приз, об этом сообщает Maryland Lottery.
По информации СМИ, счастливчиком оказался житель города Фредерик, штат Мэриленд.

Как рассказал сам победитель, у него сложился неудачный день на работе и он решил себя порадовать, купив лотерейный билет.


Проверив результаты розыгрыша на следующий день, мужчина осознав, что стал победителем и сможет получить 100 тысяч долларов (около девяти миллионов рублей).

Американец рассказал об удаче своей жене и, по его собственным словам, им обоим потребовалось время чтобы поверить в неожиданно свалившееся на голову богатство.

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#лотерея
#сша
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Ростех начал серийный выпуск новейшей системы противодействия беспилотникам
Ростех запустил серийное производство системы контроля воздушного пространства
05 февраля 2024, 11:35

Фото: РИА Новости/Нина Падалко

Центральное конструкторское бюро аппаратостроения холдинга «Высокоточные комплексы» приступило к серийному выпуску радиолокационных станций российской системы контроля воздушного пространства. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» а Международной выставке вооружений World Defense Show 2024 в Эр-Рияде.
Отмечается, что освоение серийного производства стартовало в 2023 году. Во время эксплуатации система контроля воздушного пространства высоко зарекомендовала себя, показав хорошие результаты в обнаружении и сопровождении беспилотников и малой авиации.

В холдинге заявили, что в настоящее время наблюдается повышенная угроза атак беспилотников, выпущенных со стороны Украины, поэтому серийное производство оборудования для их обнаружения особенно актуально.

Ранее, в августе прошлого года, производитель системы пообещал увеличить объёмы их выпуска для оказания противодействия беспилотникам.

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#ростех
#оружие
#беспилотник
#производство
#россия
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Новолуние во Льве: гороскоп с 5 по 11 февраля
05 февраля 2024, 11:33

Фото: iStock/Peach_iStock

10 февраля в субботу состоится Новолуние во Льве. Об этом специально для «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
На протяжении недели в деловой сфере надо приложить максимум усилий в достижении наилучших результатов. Тогда придёт заслуженное признание и повышение.

В любви необходимо радовать своего партнёра, дарить подарки и побольше проводить времени вместе. В вопросах здоровья важно беречь себя от холода и теплее одеваться.

10 февраля в субботу состоится Новолуние во Льве. В этот день наступает новый год по восточной традиции. Символом 2024 года является Деревянный Зелёный Дракон. Наступает время, благоприятное для любви и укрепления уже существующего союза. Дракон покровительствует женщинам и семейным ценностям.

Особые рекомендации для каждого знака зодиака на неделю с 5 по 11 февраля

Овен многое успеет и достигнет желаемое. Его ждёт успех и поддержка начальства.

Тельцу надо присмотреться к потенциальным партнерам по бизнесу. Он может завести новые полезные деловые знакомства.

Близнецам лучше не суетиться, быть серьёзными и не спорить ради спора. Осторожнее надо давать обещания.

Раку важно контролировать свои эмоции и поддерживать у себя хорошее настроение. Ему не следует перенапрягаться.

Льву надо поберечь себя и не общаться из чувства долга. Хорошо окружить себя добрыми и приятными ему людьми.

Деве желательно поумерить своё любопытство и не хвастаться лишний раз. Важно наблюдать за происходящим.

Весы захотят вовлечься в любовную авантюру. Им нужно быть романтичными, но при этом действовать последовательно.

У Скорпиона пробуждается желание себя порадовать. Благоприятны покупки для себя и для дома.

Стрелец притянет к себе внимание и будет центром событий. Он реализует себя творчески. Для него сейчас необходимо осознать своё призвание и настоящее предназначение.

Козерогу нужно проявить интерес к красивой стороне жизни, обратить внимание на то, что ему приносит эстетическое наслаждение.

У Водолея усилится собственная привлекательность. Он будет активен и жизнерадостен.

Рыбы продемонстрируют своё умение быстро и эффективно решать сложные задачи.

Ранее астролог Лебеденко сообщала, что символом 2024 года в восточной традиции является Деревянный Зелёный Дракон. По словам специалиста, в течение года надо стараться хранить секреты и раскрывать их постепенно и уместно. Дракон любит тайны и умеет их скрывать. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#гороскоп
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«Контрнаступ одного клоуна»: В Запорожье высмеяли пробравшегося в Работино Зеленского
Рогов усомнился в реальности посещения Зеленским Работино в Запорожской области
05 февраля 2024, 11:21

Фото: РИА Новости/РИА Новости

Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов высмеял информацию в СМИ о посещении президентом Украины Владимиром Зеленским села Работино в Запорожской области.
4 февраля Зеленский заявил, что лично посетил Работино в Запорожской области, где наградил пятерых отличившихся военных ВСУ.

По словам Рогова, Работино в настоящее время является «серой зоной». И «заскочить туда – задача смертников», а устроить фотосессию с большим скоплением народа и техники в чистых резиновых сапогах, без бронежилета и каски является невозможным, подчеркнул он.

«Контрнаступ одного клоуна, или Зачем Зеленский тайно пробрался в Россию? Посёлок ни просто находится под постоянным наблюдением с обеих сторон, он ещё и полностью простреливается, в силу чего по любым скоплениям живой силы и техники следуют незамедлительные ракетно-артиллерийские удары», -написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что все эти дни в населенном пункте шли постоянные бои и артдуэли, режима тишины объявлено не было.

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#telegram
#сво
#всу
#зеленский
#рогов
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Парки Подмосковья в январе посетили более 4 млн человек
05 февраля 2024, 11:11

Фото: пресс-служба Минкультуры и турима МО

Более 4 млн гостей приняли парки Московской области в первый месяц 2024 года, статистика показывает значительный рост посещаемости по сравнению с январём прошлого года, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма региона.
«Общее количество посетителей парков я январе составило 4,2 млн человек. Этот показатель превышает аналогичный период прошлого года почти на полмиллиона», – цитируются в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной.
Рейтинг посещаемости возглавил Центральный городской парк в Пушкине, где за месяц побывали 186 тысяч человек. Второе место занял парк «Пехорка» в Балашихе со 161 тысячами гостей. Замыкает топ-3 парк «Фабричный» в Истре, который посетили 120 тысяч человек.

В пятёрку самых популярных вошли также Центральный городской парк имени Калинина в Королёве (110 тысяч посетителей) и парка им Льва Толстого в Химках (107 тысяч гостей).

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#парки
#ирина каклюгина
#минкульттуризма мо
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В Подмосковье для многодетных семей предусмотрена льгота на транспортный налог
05 февраля 2024, 11:00

Фото: istockphoto / djedzura

Более 50 тысяч многодетных семей Подмосковья пользуются льготой по транспортному налогу. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
Многодетным семьям в Московской области предоставляется льгота в виде освобождения от уплаты транспортного налога на один автомобиль мощностью до 250 л.с.

«Льготой уже воспользовались почти 52 тыс. многодетных семей. При этом количество получателей льготы ежегодно растёт, поскольку в регионе увеличивается количество многодетных семей. Количество получателей льготы также увеличится за счёт того, что в прошлом году Мособлдумой был принят закон об освобождении от уплаты транспортного налога также и многодетных семей, где есть дети до 23 лет, которые учатся в очной форме. Ранее учитывались только дети до 18 лет», — поделился Игорь Брынцалов.

Стоит отметить, что многодетная семья может заявить о своем праве на льготу, обратившись лично в налоговую инспекцию или в МФЦ. Кроме этого, от налога освобождается только одно транспортное средство семьи.

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#дети
#семья
#автомобиль
#льготы
#многодетная семья
#мфц
#закон
#игорь брынцалов
#семьи
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Сотрудники МФЦ Котельников приняли участие в акции «Доброе дело»
05 февраля 2024, 10:41

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Акция «Доброе дело» по сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции на Украине проводится в городском округе Котельники, участие в ней приняли сотрудники местного центра «Мои документы», сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
Глава МФЦ Котельников Евгений Журавлёв отметил, что сотрудники организации уже не раз участвовали в подобных акциях.

«Быть вместе со своей страной и народом в трудный момент, помогать общему делу — вот настоящий патриотизм», — заявил Журавлёв.

Сбор гуманитарной помощи для участников СВО проводится в двух ДК Котельников — «Силикат» и «Белая Дача». Оттуда собранная помощь переправляется на общеобластной склад, где её сортируют, упаковывают и отправляют бойцам.

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#котельники
#мфц
#доброе дело
#сво
#гуманитарная помощь
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В Химках построят ЖК площадью более 30 га на месте нежилой застройки
05 февраля 2024, 10:19

Фото: пресс-служба Минжкх МО

Жилой квартал со школой, детскими садами, поликлиникой и МФЦ построят на Рабочей улице в Химках на месте нежилой застройки, договор о комплексном развитии территории администрация округа подписала с застройщиком ГК «Самолёт», сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В рамках договора в новостройках выделят 10% квартир для переселенцев их ветхого жилья. Отпраздновать новоселье смогут более тысячи жителей Химок, ожидающих переезда из аварийного жилого фонда», — отмечается в сообщении.
Площадь нового жилого комплекса составит 31,28 га. Школа здесь будет рассчитана на 1650 учеников, ёмкость трёх детских садов составит 800 мест. На территории ЖК также предусмотрено строительство отделения почти и полицейского участка. А на первых этажах домов откроют магазины, кафе, рестораны, спортивные клубы и салоны красоты.

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#химки
#строительство
#жк
#минжилполитики мо
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Строители отчитались о ходе возведения школы на 1050 мест в Пушкине
05 февраля 2024, 09:49

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 1050 учеников, возводят на территории жилого комплекса «Новое Пушкино», в настоящее время степень готовности объекта составляет 50%, сообщает пресс-служба Минжилролитики Московской области.
«Сейчас завершены монолитные работы, внутренняя кладка из газобетона и устройство наружных сетей, построена кровля», — отмечается в сообщении.
В настоящее время на объекте ведутся фасадные и отделочные работы, монтируются внутренние инженерные системы, устанавливаются окна.

Общая площадь новой трёхэтажной школы составит более 13 тысяч квадратных метров. В планах также благоустройство прилегающей территории на площади около 30 тысяч квадратных метров.

Объект создаётся за счёт средств застройщика — ГК «Инград» в рамках договора о комплексном развитии территории. Школу должны сдать в эксплуатацию в 2025 году.

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#пушкино
#школа
#строительство
#минжилполитики мо
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Правительство РФ уточнило правила назначения пособия на детей добровольцев
Выплаты доброльцам больше не учитываются при назначении пособия на детей
05 февраля 2024, 09:32

Фото: iStock/Fascinadora

Единовременные выплаты добровольцам, связанные с ущербом жизни и здоровью в результате участия в боевых действиях, больше не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого пособия на детей. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Отмечается, что соответствующее уточняющее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В кабмине напомнили, что единое пособие, выплачиваемое при рождении и воспитании ребёнка, было введено 1 января 2023 года. Оно объединило несколько действующих мер соцподдержки нуждающихся семей. Пособие выплачивается беременным женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках, а также родителям детей до 17 лет. Денежные выплаты предназначены для тех семей, чьи доходы не доходят до уровня одного регионального прожиточного минимума на человека.

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#правительство
#пособия
#дети
#добровольцы
#михаил мишустин
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