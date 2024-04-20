В Белгородской области два человека погибли в результате атаки БПЛА

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Два мирных жителя погибли в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Белгородской области. Об инциденте сообщается в Telegram-канале губернатора области Вячеслава Гладкова.
Отмечается, что в результате падения двух взрывных устройств загорелся дом, погибли два мирных жителя,
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что беспилотник взорвался возле одной из подстанций в регионе, в результате чего был нанесен ущерб энергетической инфраструктуре. Нападение произошло в Малоярославецком районе.
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«В огне погибли прикованная к постели женщина и ухаживающий за ней мужчина», – добавил Градков.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что беспилотник взорвался возле одной из подстанций в регионе, в результате чего был нанесен ущерб энергетической инфраструктуре. Нападение произошло в Малоярославецком районе.
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Александр Климов