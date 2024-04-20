В российском регионе удар БПЛА повредил энергетическую инфраструктуру

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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) взорвался рядом с электроподстанцией в Калужской области, что привело к повреждению энергетической инфраструктуры. Об инциденте сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
По словам главы области, атака произошла в Малоярославецком районе, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Брянской области после удара беспилотника загорелся объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Инцидент произошел в Выгоничском районе.
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После удара БПЛА загорелся объект энергетической инфраструктуры в Брянской области
«Оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения», – добавил губернатор.
Ранее сообщалось, что в Брянской области после удара беспилотника загорелся объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Инцидент произошел в Выгоничском районе.
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После удара БПЛА загорелся объект энергетической инфраструктуры в Брянской области
Александр Климов