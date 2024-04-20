Стали известны детали гибели военкора «Известий»

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Военный корреспондент «Известия» Семен Еремин погиб в результате атаки FVP-удара во время подготовки репортажа в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщается на сайте издания.
«После второго сброса с беспилотника военкор получил ранения, от которых впоследствии скончался», – отмечается в публикации.
Еремин работал в зоне СВО с момента начала СВО в феврале 2022 года. За свои заслуги он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Ранее, осенью прошлого года, сообщалось, что в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Запорожской области погиб корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов.
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