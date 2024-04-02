В Белоруссии запретили посещать магазины с животными

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Белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон об ответственном обращении с животными. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Согласно закону, теперь в Белоруссии запрещено посещать с животными продуктовые магазины, учреждения здравоохранения и образования, а также культурные и спортивные объекты.
Новые ограничения не распространяются на собак-поводырей.
Закон призван защитить животных от жестокого обращения и обеспечить права и законные интересы физических и юридических лиц при обращении с ними, пояснили в пресс-службе белорусского лидера.
Палата представителей республики (нижняя палата парламента) одобрила законопроект 28 февраля, а Совет Республики (верхняя палата) утвердил его 20 марта.
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Новые ограничения не распространяются на собак-поводырей.
Закон призван защитить животных от жестокого обращения и обеспечить права и законные интересы физических и юридических лиц при обращении с ними, пояснили в пресс-службе белорусского лидера.
Палата представителей республики (нижняя палата парламента) одобрила законопроект 28 февраля, а Совет Республики (верхняя палата) утвердил его 20 марта.
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Бернст Ю.