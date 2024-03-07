«В угоду зообизнесу»: Зоозащитник о новых правилах содержания животных в точках продажи

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Правительство РФ утвердило правила содержания животных в местах продажи. С 1 марта они вступают в силу. Теперь в помещениях, где одновременно содержат и продают животных, должны соблюдаться правила по площади клеток и вольеров, температуре и влажности в помещении, а также гигиене.
Председатель общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких в беседе с «Радио 1» рассказал, что изменилось и как новые правила отразятся на самих животных.
Зоозащитник заявил, что введенные нормативы слабые. К примеру, для содержания собаки до 5 килограмм выделают 2 квадратных метра, а для кошки — 3 квадратных метра. Эти показатели являются минимальными и животному, содержащемуся в таком ограниченном пространстве, будет некомфортно, считает эксперт.
Корецких также добавил, что в ходе разработки постановления сам принимал участие в заседаниях рабочей группы при Министерстве природы РФ. Эксперт добавил, что они совместно с другими зоозащитниками выдвигали свои нормативы по содержанию животных и недопустимости продажи кошек и собак в таких местах, но данная позиция не была учтена.
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Зоозащитник заявил, что введенные нормативы слабые. К примеру, для содержания собаки до 5 килограмм выделают 2 квадратных метра, а для кошки — 3 квадратных метра. Эти показатели являются минимальными и животному, содержащемуся в таком ограниченном пространстве, будет некомфортно, считает эксперт.
«На самом деле, с точки зрения защиты животных, это постановление правительства ничего не изменило. Оно просто ввело в легальную сферу продажи животных. Потому что раньше это вообще никак не регулировалось, а сейчас установлены определенные нормативы и требования для содержания животных», — пояснил Корецких.По мнению зоозащитника, продавать кошек и собак в зоомагазинах и так называемых птичьих рынках неприемлемо, потому что там невозможно создать хорошие условия для их содержания. Он отметил, что эти меры направлены на зообизнес, для которого теперь нет преград для продажи животных в зоомагазинах или рынках.
Корецких также добавил, что в ходе разработки постановления сам принимал участие в заседаниях рабочей группы при Министерстве природы РФ. Эксперт добавил, что они совместно с другими зоозащитниками выдвигали свои нормативы по содержанию животных и недопустимости продажи кошек и собак в таких местах, но данная позиция не была учтена.
«Не указано о том, что какой-то выгул должен быть, какое-то изолированное помещение, о чем в качестве компромиссного варианта зоозащитники говорили», — заявил Корецких.Эксперт пояснил, что эти требования смогут соблюсти практически любые магазины и птичьи рынки, поскольку серьезных ограничений в постановление нет.
«Такое явление, как продажи, там, кошек, собак и других животных на рынках, она не исчезнет, к сожалению», — подытожил Корецких.Читайте также:
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Алина Юрчак