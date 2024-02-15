Зоозащитница Дмитриева назвала идею конфискации животных у жестоких хозяев нереализуемой

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«Разумеется, это не защитит никаких животных. Все говорят про каких-то волонтёров, но их просто не существует! Точнее, они существуют, но не готовы брать животных сотнями и тысячами, просто по звонку полиции, депутата Бурматова или РЖД. Люди, которые выступают с подобными инициативами, знают это, но при этом делают такие заявления. Кто эти прекрасные волонтёры, которые летают в грубых вертолётах и творят добро?», – задала риторический вопрос Дмитриева.
«Во-первых, волонтёр – это доброволец. Во-вторых, все волонтеры, которые занимаются животными, окошачены и особачены по самые уши. Куда они будут забирать изъятых животных? Не представляю, на каком основании им будут их передавать, как контролировать условия содержания», – подчеркнула собеседница «Радио 1».Не возлагает особых надежд зоозащитница и на приюты.
«Муниципальные приюты работают по программе регулирования численности животных на улице города. Но они не рассчитаны на приём питомцев со сложной судьбой. Я не понимаю, на каком основании должна принять животное и потом его пожизненно содержать? Как частное лицо? Как директор организации? Но у нас тоже есть свои программы, на которые мы привлекаем средства. Мы не можем деньги из одной нашей программы перевести на изъятое у владельца животное», – заключила Екатерина Дмитриева.В среду в Подмосковье широко обсуждался случай в Люберцах. Там собака сидела в запертой квартире несколько дней без еды и воды. Хозяин, ведущий асоциальный образ жизни, ушёл в запой. Полицию вызвали соседи, которых насторожил жалобный лай. Однако правоохранители долго не могли решить вопрос с законностью проникновения в жилище. В итоге работники Мособлпожспаса в присутствии правоохранителей всё же вскрыли дверь и вызволили спаниеля. Дальнейшая судьба пса решается.
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