В библиотеке Красногорска прошла беседа для детей о традициях Рождества

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
В Центральной библиотеке состоялась православная встреча с учащимися четвёртого класса гимназии №6 под названием «Каждый день – от Рождества Христова». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«Перед ребятами выступила волонтёр серебряного возраста Наталья Степанова. Она рассказала о возникновении этого удивительного праздника. Дети поговорили о праздновании Рождества в нашей стране, вспомнили традиции и главные символы этого зимнего праздника. Также Наталья Алексеевна представила детям Рождественскую выставку новых художественных работ авторов с ограниченными возможностями по зрению», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Почётным гостем встречи стал настоятель Иоанно-Златоустовского храма в деревне Козино протоиерей Иоанн.
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