Глава Красногорска вручил удостоверения старостам городского округа

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков и председатель Совета депутатов городского округа Красногорск Сергей Владимирович Трифонов вручили удостоверения и нагрудные знаки тринадцати старостам, которые официально будут выполнять важную задачу по коммуникации, формированию запросов и пожеланий жителей и последовательно воплощать их в жизнь, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Старосты, будучи осведомлёнными обо всех аспектах развития территории и проблемных зонах, предлагают эффективные решения. Они активно участвуют в жизни своих населённых пунктов и искренне заботятся о благополучии жителей.
«Благодарен каждому, кто независимо от полномочий дает обратную связь и объединяет усилия в созидании на благо округа», — сообщил Волков.
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