Глава Красногорска вручил удостоверения старостам городского округа

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков и председатель Совета депутатов городского округа Красногорск Сергей Владимирович Трифонов вручили удостоверения и нагрудные знаки тринадцати старостам, которые официально будут выполнять важную задачу по коммуникации, формированию запросов и пожеланий жителей и последовательно воплощать их в жизнь, сообщает пресс-служба муниципалитета.