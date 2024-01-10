В Boeing заявили о необходимости признать ошибку с самолетами 737 MAX

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Необходимо признать ошибку Boeing 737 MAX, из-за которой произошла приостановка эксплуатации более 170 самолетов этой модели. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление главы авиастроительной корпорации Дэвида Кэлхуна.
По словам Кэлхуна, в ближайшее время к данному вопросу будет выработан поход. Глава корпорации пообещал обеспечить прозрачность при выяснении причин и обстоятельств произошедшего. Кэлхун добавил, что специалисты Boeing уже ведут поиски по источнику проблемы.
Ранее сообщалось, что Федеральное управление гражданской авиации США приказало прекратить эксплуатацию «определенных» Boeing 737 MAX 9 для проведения немедленной проверки после недавнего инцидента.
Напомним, 6 января пассажирский самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил аварийную посадку в Портленде, штат Орегон, из-за отрыва окон и части обшивки во время полета. На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа, пострадавших не было. В результате инцидента авиакомпания временно приостановила использование самолетов Boeing 737-9.
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Екатерина Коршунова