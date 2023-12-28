CNBC: Boeing попросил клиентов поискать в своих самолетах незакрепленный болт

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Американский авиастроитель Boeing попросил клиентов поискать в самолётах Boeing 737 Max незакреплённый болт, об этом сообщает CNBC.
«Зарубежный эксплуатант нашел болт с отсутствующей гайкой во время планового обслуживания механизма. Компания обнаружила еще один самолет с гайкой, которая не была затянута должным образом», — прокомментировали ситуацию на телеканале.
Отмечается, что неполадки с рулём сперва были выявлены одним из неназванных иностранных эксплуатантов, а затем обнаружены и представителями авиастроительной компании.
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