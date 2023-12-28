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CNBC: Boeing попросил клиентов поискать в своих самолетах незакрепленный болт

28 декабря 2023, 22:41
Фото: iStock/undefined undefined

Фото: iStock/undefined undefined

Американский авиастроитель Boeing попросил клиентов поискать в самолётах Boeing 737 Max незакреплённый болт, об этом сообщает CNBC.
«Зарубежный эксплуатант нашел болт с отсутствующей гайкой во время планового обслуживания механизма. Компания обнаружила еще один самолет с гайкой, которая не была затянута должным образом», — прокомментировали ситуацию на телеканале.

Отмечается, что неполадки с рулём сперва были выявлены одним из неназванных иностранных эксплуатантов, а затем обнаружены и представителями авиастроительной компании.


Напомним, ранее стало известно, что в будущем году парк самолётов российской авиакомпании «Победа» пополнится одним новым Boeing 737-800.

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#самолет
#победа
#авиа клиенты
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Жителей Подмосковья предупредили об использовании подростков в преступных финансовых схемах
28 декабря 2023, 22:40

Фото: Istockphoto / fizkes

Мошенники всё чаще используют неинформированную молодёжь в своих финансовых преступлениях, предлагая им лёгкий заработок. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Это так называемая схема обнальщиков и номинальных директоров. Суть в том, что подростка просят завести несколько банковских карт. На них поступают деньги от индивидуального предпринимателя, которые потом нужно обналичить в разных банкоматах, забрав себе небольшой процент», – пояснили в ГУРБ.
Подвох в том, что такие действия уголовно наказуемы. Так ИП уклоняются от уплаты налогов или даже заметают следы оплат при серьёзных преступлениях.

По данным управления, фигурантами финансовых расследований в 2023 году стали девять несовершеннолетних жителей Подмосковья.

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#преступление
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#подмосковье
#московская область
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СК обвинил саратовского чиновника в халатности после гибели двух человек
28 декабря 2023, 22:27

Фото: iStock/aga7ta

В Саратове заместителю главы администрации Октябрьского района предъявили обвинения после гибели двух человек в парке под упавшим деревом, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
Напомним, 9 мая в городском парке Саратова дерево рухнуло на девятилетнего ребёнка и пожилую женщину. Они погибли. Ещё трое пострадавших были госпитализированы с различными травмами. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Позже стало ясно, что свалившийся на прохожих дуб имел признаки грибковой инфекции и должен быть спилен городскими службами.

Дело переквалифицировали в уголовную статью «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц». Ответственному за случившееся должностному лицу предъявили обвинения.

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#саратов
#чиновники
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На трассе в Свердловской области насмерть сбили 85-летнего пенсионера
28 декабря 2023, 21:34

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

На трассе в Свердловской области насмерть сбили 85-летнего пенсионера, переходившего проезжую часть, об этом сообщили в ГИБДД по региону.
По информации СМИ, авария произошла на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов вечером 28 декабря.

Предположительно, 45-летний водитель автомобиля Mazda СХ-6 совершил наезд на 85-летнего пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Отмечается, что водитель сделал все возможное, чтобы избежать столкновения, однако, сделать этого не удалось. Пожилой мужчина скончался на месте происшествия.

При этом, стало известно, что водитель 167 раз привлекался к административной ответственности. В настоящий момент устанавливаются все необходимые детали происшествия.

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Aviaincident: У летевшего из Тюмени самолета Utair отказала навигация
28 декабря 2023, 20:28

Фото: iStock/Sitikka

У самолёта российской авиакомпании Utair отказала навигация прямо во время полёта, об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.
По информации СМИ, авиаинцидент произошёл 27 декабря с самолётом, выполнявшим рейс из Тюмени в Урай.

«После взлета при начале разворота пропали показания части навигационных систем», - прокомментировали ситуацию в Aviaincident.

Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Судно успешно приземлилось в Тюмени, никто из находившихся на борту не пострадал.

Также отмечается, что технические специалисты осмотрели самолёт, выявили неполадки, исправили их и вновь допустили воздушный борт до полётов.

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#тюмень
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Француза обвинили в убийстве жены и детей в канун Рождества
28 декабря 2023, 20:13

Фото: iStock/tiero

В Парижском регионе предъявили обвинения мужчине, подозреваемом в убийстве жены и детей в канун Рождества, об этом сообщает BFMTV.
Напомним, о задержании мужчины стало известно 26 декабря.

«В четверг отцу семейства 33 лет, подозреваемому в убийстве дома 24 декабря своей жены и четырех детей в Мо (департамент Сена и Марна), были выдвинуты обвинения в убийстве супруги и несовершеннолетних младше 15 лет», - прокомментировали ситуацию на французском телеканале.

При этом, подробности расправы отца над семьёй не уточняются. Известно, что француза обвиняют в убийстве жены и пяти малолетних детей, а также, что он совершил это преступление под влиянием голосов в голове.

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#франция
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#суд
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При пожаре в столичной многоэтажке погиб человек, ещё восемь пострадали
28 декабря 2023, 19:51

Фото: iStock/Distortion Media

В результате пожара, разгоревшемся в многоэтажном доме Москвы, погиб человек, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы города.
По информации СМИ, возгорание произошло в 25-ти этажном доме на северо-востоке Москвы.

Из горящего дома удалось эвакуировать 17 человек, ещё восемь жильцом пострадали. Один человек погиб.

Никаких дополнительных деталей о причинах возгорание, пострадавших и погибшем не приводится.

26 декабря при пожаре в сауне фитнес-клуба, который расположен в торговом центре «Парк Хаус», пострадал ребёнок. Находившаяся в момент пожара в сауне 13-летняя девочка надышалась продуктами горения.

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#погибший
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«Рустави 2»: В ДТП в Грузии погибла российская туристка
28 декабря 2023, 19:33

Фото: iStock/Motortion

Туристка из России погибла в ДТП во время путешествия по Грузии, об этом сообщает «Рустави 2».
По информации телеканала, трагедия произошла в селе Марани муниципалитета Абаша на западе Грузии.

«Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом в селе Марани муниципалитета Абаша. В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля — туристка, гражданка России», — прокомментировали ситуацию на «Рустави 2».

При этом, отмечается, что в легковом автомобиле находились ещё несколько российских туристов. Об их состоянии ничего не сообщается.

О причинах аварии на грузинском телеканале также не уточнили.

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#туристы
#погибший
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В Сочи водитель каршеринга уснул за рулём и на полном ходу влетел в «Пятёрочку»
28 декабря 2023, 19:21

Фото: iStock/tanyss

В Сочи водитель каршеринга уснул за рулём и на полном ходу влетел в магазин «Пятёрочка», об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, авария произошла в микрорайоне Вардане.

Водитель, управлявший автомобилем каршеринга 41-летний житель Волгоградской области, задремал за рулём и влетел в супермаркет «Пятёрочка», снеся при этом металлические двери. К счастью, никто из находившихся в магазине в момент аварии, не пострадал.

Отмечается, что в момент происшествия водитель был трезв.

В деталях случившегося разбирается полиция.

Напомним, 28 декабря в Москве задержали пьяного гонщика с отпитой на треть бутылкой коньяка в руке.

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#дтп
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В шасси самолета нашли мужчину с сильным переохлаждением
28 декабря 2023, 19:15

Фото: istockphoto/Chalabala

В Париже в шасси самолета обнаружили алжирца с сильным переохлаждением.
В отсеке шасси самолёта, который прибыл в парижский аэропорт Орли из Алжира, обнаружили мужчину с сильным переохлаждением. Его госпитализировали в критическом состоянии, пишет Франс Пресс.

По данным источника, 20-летнего парня обнаружил на уровне шасси по прибытии рейса. На алжирца наткнулись во время технической проверки борта.

На высоте в 12 км, на которой летают самолёты, температура за бортом достигает -50 градусов по Цельсию.

Ранее сообщалось, что в Уфе хоккейные ворота упали на девочку, игравшую на улице с другими детьми. Telegram-канал Mash Batash пишет, что ученица четвёртого класса хотела поднять металлическую ограду, но сил не хватило, и ворота упали на ребёнка.

Девочку госпитализировали в травматологию, где врачи диагностировали перелом кисти. В данный момент школьница находится дома.

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#франция
#париж
#новости
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