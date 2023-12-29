У самолёта Utair, летевшего из Москвы, отказал двигатель прямо во время полёта

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У самолёта российской авиакомпании Utair, который летел из Москвы, отказал двигатель прямо во время полёта, об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
По информации СМИ, инцидент произошёл в ночь на 29 декабря.
Воздушное судно направлялось из Москвы в Когалым, когда у него, внезапно, отказал двигатель.
Экипаж корабля принял решение лететь в ближайший аэропорт и садиться там. Спустя полчаса после отказа двигателя борт успешно приземлился в аэропорту Сургута.
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Воздушное судно направлялось из Москвы в Когалым, когда у него, внезапно, отказал двигатель.
«Через два часа после вылета из Внуково командир воздушного судна объявил сигнал срочности и доложил диспетчерам об отказе правого двигателя», - прокомментировали ситуацию в «Авиаторщине».
Экипаж корабля принял решение лететь в ближайший аэропорт и садиться там. Спустя полчаса после отказа двигателя борт успешно приземлился в аэропорту Сургута.
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Евгения Парфентьева