В Чечне сообщили о начале «конкретной работы» после происшествия с «Русской общиной»
Солтаев сообщил о начале работы по инциденту с «Русской общиной»
20 июня в Чечне заявили о начале «конкретной работы» после происшествия с «Русской общиной» в Москве. Данный инцидент прокомментировал уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев в Telegram.
19 июня члены «Русской общины» в одном из столичных микрорайонов начали задерживать чеченских детей, на защиту которых встали местные жительницы. Свидетельница данного происшествия заявила, что общественники закрывали свои лица масками и пытались похитить несовершеннолетних.
Мансур Солтаев сообщил, что власти Чеченской республики уже начали выяснять все обстоятельства произошедшего и отметил поддержку от московского омбудсмена.
«Работа ведется — конкретно, тщательно, чётко, слаженно», — подчеркнул Солтаев.Следует отметить, что помощник главы Чечни Ахмед Дудаев назвал членов «Русской общины» нацистами и отказался их считать русскими.