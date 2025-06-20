В Чечне сообщили о начале «конкретной работы» после происшествия с «Русской общиной»

20 июня 2025, 13:19

Солтаев сообщил о начале работы по инциденту с «Русской общиной»

Фото: Istock/NatanaelGinting

20 июня в Чечне заявили о начале «конкретной работы» после происшествия с «Русской общиной» в Москве. Данный инцидент прокомментировал уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев в Telegram.





19 июня члены «Русской общины» в одном из столичных микрорайонов начали задерживать чеченских детей, на защиту которых встали местные жительницы. Свидетельница данного происшествия заявила, что общественники закрывали свои лица масками и пытались похитить несовершеннолетних.



Мансур Солтаев сообщил, что власти Чеченской республики уже начали выяснять все обстоятельства произошедшего и отметил поддержку от московского омбудсмена.

«Работа ведется — конкретно, тщательно, чётко, слаженно», — подчеркнул Солтаев.