Тульские таможенники нашли в посылке из Италии 75 килограмм наркотиков
19 июня сотрудники таможенной службы пресекли попытку доставить в Тульскую область семь вёдер с наркотиками из Европы. Об этом сообщает пресс-служба Тульской таможни.
При досмотре перевозимого груза, который был оформлен как сырье для косметической и пищевой продукции, сотрудники таможни обнаружили семь пластиковых вёдер с белым порошком. Проведенная экспертиза установила, что в составе смеси находится тетрагидроканнабинол. Данное психоактивное вещество является наркотическим средством, которое добывают из соцветий и листьев конопли.
Общий вес найденного запрещенного вещества составил 75 килограмм. Установлено, что данную контрабанду перевозили из Италии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств». Перевозчикам грозит штраф до миллиона рублей и лишение свободы на срок до семи лет.
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