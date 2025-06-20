Тульские таможенники нашли в посылке из Италии 75 килограмм наркотиков

20 июня 2025, 11:05

В Тульскую область пытались провезти семь вёдер с наркотиками из Италии

Фото: ФТС России

19 июня сотрудники таможенной службы пресекли попытку доставить в Тульскую область семь вёдер с наркотиками из Европы. Об этом сообщает пресс-служба Тульской таможни.