«Френдзона»: В Бразилии мужчина скормил подругу питбулям

20 июня 2025, 12:23

В Бразилии за отказ во взаимности мужчина скормил девушку собакам

Фото: Istock/aradaphotography

18-летняя Марсель была очень привлекательной девушкой и приковывала взгляды всех местных парней. 35-летний мужчина был очарован её красотой и рассказал ей о своих чувствах. Однако красавица ответила отказом и была жестоко убита. Подробности случившего сообщает Telegram-канал «ЛЮДИ».