«Френдзона»: В Бразилии мужчина скормил подругу питбулям
18-летняя Марсель была очень привлекательной девушкой и приковывала взгляды всех местных парней. 35-летний мужчина был очарован её красотой и рассказал ей о своих чувствах. Однако красавица ответила отказом и была жестоко убита. Подробности случившего сообщает Telegram-канал «ЛЮДИ».
Китаец Чжаоху уже давно положил глаз на юную Марсель. Девушка была очень красива, но на комплементы мужчины не отвечала взаимностью, воспринимая его как хорошего знакомого. Устав ждать проявления любви, Чжаоху попросил Марсель зайти к нему в гости, чтобы передать ей какой-то подарок.
Презент для девушки был лишь предлогом. Когда Марсель пришла к нему домой, китаец признался ей в своих чувствах и даже попытался склонить её к сексу. Но девушка отказала ему. Обозлившись, Чжаоху убил девушку, а после бросил её тело голодным питбулям.
Труп Марсель нашли лишь 3 дня спустя. К тому моменту, дорвавшиеся до мяса собаки настолько его обглодали, что бабушка погибшей смогла опознать её только по волосам.
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