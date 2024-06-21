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В Черногории произошел массовый сбой в работе интернета

NetBlocks: в Черногории на фоне пожара на ЛЭП произошел сбой в работе интернета
21 июня 2024, 19:58
Фото: iStock/Sashkinw

Фото: iStock/Sashkinw

Крупный сбой работы интернета зафиксирован в Черногории. Об этом написала международная служба мониторинга интернета NetBlocks в социальной сети X.
Отмечается, что инцидент появился из-за пожара на ЛЭП. В настоящее время сетевые данные показывают серьезные сбои в подключении к интернету в Черногории.

Согласно информации источника, эти сбои также связаны с отключениями электроэнергии, которые сказываются на соседних государствах из-за жары в регионе.



В настоящее время специалисты пытаются восстановить электроснабжение и наладить связь в этой местности.

Напомним, в Черногории, Боснии и Герцеговине, Хорватии и Албании пропал свет из-за возникшей аварии. Гендиректор черногорской системы электропередачи (CGES) Иван Асанович проинформировал, что электроснабжение нарушено на всей территории страны, кроме севера.

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Жителям Подмосковья рассказали, куда обратиться при протечке крыши
21 июня 2024, 19:02

Фото: пресс-службе Минчистоты МО

В Подмосковье с начала июня устранили протечки крыш в 137 многоквартирных домах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Управляющие компании региона успешно выполнили 137 задач по ремонту протекающих кровель многоквартирных домов. Больше всего протечек устранили специалисты из Химок, Богородского и Подольска», – уточняется в сообщении.
Как напомнили в министерстве, управляющие организации обязаны регулярно осматривать крыши и оперативно устранять обнаруженные дефекты. Задача должна быть выполнена в течение 24 часов с момента обнаружения.

Если жилец увидел протечку, он должен немедленно обратиться в управляющую компанию, а затем оставить заявку на портале Единой диспетчерской системы региона.

Если срок истёк, а проблема не решена, следует обратиться в ближайший территориальный отдел ведомства. Контактная информация представлена на его сайте.

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22 июня — День памяти и скорби: история начала войны, традиции памятной даты
В России День памяти и скорби отмечают 22 июня
21 июня 2024, 18:50

Фото: istockphoto/alekc79

В России День памяти и скорби отмечают 22 июня. Это памятная дата. Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни около 26, 6 млн советских граждан.

Об истории и традициях памятной даты расскажет редакция «Радио 1».

История начала войны

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия нанесла массированные удары по территории Союза Советских Социалистических Республик. Враг бомбил железнодорожные станции, аэродромы, военно-морские базы, а также города. О начале войны было объявлено по радио наркомом иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым. Он призвал людей сплотиться. Свое выступление Молотов завершил словами: «Враг будет разбит. Победа будет за нами».

Война, трагедией вошла практически в каждую советскую семью. Завершилась — 9 мая 1945 года, спустя 1418 дней. Она обратила в развалины села и целые города, привела к гибели многих миллионов человек. Самые большие людские потери понес Советский Союз. Они составили 26,6 млн человек. Советскому народу пришлось стоять насмерть. Невозможно сопоставить ущерб, который понесла наша страна, с чем-то ещё. Это был геноцид. В победу над ним Советский Союз внес главный вклад.

В 1992 году Верховный Совет России объявил 22 июня Днем памяти защитников Отечества. В 1996 году президент РФ Борис Ельцин предложил другое название — День памяти и скорби. Президент России Владимир Путин в 2007 году закрепил за Днем памяти и скорби статус государственной памятной даты.

В России 22 июня отмечается День памяти и скорби

Самая главная традиция Дня памяти и скорби — возложение цветов к памятникам героев ВОВ. Глава государства и другие официальные лица возлагают венки к Могиле Неизвестного Солдата, которая расположена у стен Кремля. Помимо этого, по всей стране проходят памятные акции и траурные митинги.

С 2009 года проводится акция «Свеча памяти». 22 июня по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы. Люди приходят к местам, связанным с ВОВ, и зажигают там свечи. Делают это и во многих других странах.

В России стартовала 16-я международная мемориальная акция «Свеча Памяти»
В России стартовала 16-я международная мемориальная акция «Свеча Памяти»

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Синоптик Ильин рассказал, какой будет погода в Москве в июле
21 июня 2024, 18:44

Фото: iStock/lamyai

Специалист прогностического центра «Метео», синоптик Александр Ильин сообщил, что июль порадует жителей Москвы теплой погодой и меньшим количеством дождливых дней. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Синоптик отметил, что в следующем месяце средняя температура на 2–3 градуса превысит среднемесячную температуру июня. По словам Ильина, это свидетельствует о том, что жителей столицы ожидает больше теплых дней, чем в июне.

«Температура воздуха в среднем будет находиться в пределах от 22 до 27 градусов тепла. Будут отдельные периоды с кратковременным понижением температуры до 18–21 градуса, но не более», — цитирует Ильина «Вечерняя Москва».

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в предстоящие выходные в Москве ожидается комфортная погода.

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Певице Монеточке* грозит уголовное преследование за уклонение от обязанностей иноагента
21 июня 2024, 18:26

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Певице Елизавете Гырдымовой*, известной под псевдонимом Монеточка*, грозит уголовное преследование за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Уточняется, что певица, признанная иноагентом и дважды за год привлекавшаяся к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, продолжила распространять материалы без необходимой маркировки.

В отношении Гырдымовой* правоохранительными органами инициировано уголовное преследование по ч.2 статьи 330.1 УК РФ.

Напомним, в январе прошлого года российскую певицу и автора песен Елизавету Гырдымову* под псевдонимом Монеточка* внесли в реестр иноагентов. В июне Басманный суд Москвы оштрафовал её на тридцать тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. После этого на нее был составлен второй протокол.

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«Дурачок в глазах других»: Психолог назвала неочевидные причины появления ревности
Психолог Кардиакос: существует семь причин ревности
21 июня 2024, 18:24

Фото: iStock/AntonioGuillem

Ревность — это негативное чувство, которое портит отношения и мешает жить. Обычно оно возникает у человека, когда он ощущает недостаток внимания со стороны партнера или угрозу его потерять.
О причинах ревности в беседе с «Радио 1» рассказала клинический психолог Анастасия Кардиакос. Эксперт отметила, что ревность — это мощнейшее чувство, которое возникает чаще всего в близких отношениях.

«Оно может возникать, как ревность к коллеге, но это всегда говорит о том, что затрагивается что-то важное для нас. Сама ревность — это коктейль из злости, страха, тревоги, любви и других эмоций, которые мы в момент можем не осознавать. Но за счёт того, что там есть и плюсовые, и минусовые эмоции, она ощущается невероятно сильной. То есть любовь и ценность, когда мы ценим человека, испытываем теплые чувства, и одновременно с этим мы уже заранее будто бы злимся, если он сделает что-то плохое», — рассказала специалист.

По словам Анастасии, есть семь причин ревности, которые она наблюдала в своей практике.

«Первое — это точка неуверенности. Самое популярное, что знают все, но здесь два ракурса. Эта неуверенность как бы продолжается в наших убеждениях. Допустим, первая позиция — это я не слишком хорош. Человек обращает внимание на себя и говорит — я не настолько красив, не настолько умен, могут выбрать не меня. За этой неуверенностью стоит тревога, что выберут кого-то другого. В результате появляется ревность, которая, с одной стороны, нас может побуждать становиться лучше, а с другой — начать тормошить партнера, требуя от него доказательств», — объяснила она.

Психолог Кардиакос рассказала, как справиться с тревожными мыслями
Психолог Кардиакос рассказала, как справиться с тревожными мыслями

По ее словам, следующий вектор неуверенности — это ощущение того, что партнер или кто-то еще лучше.

«Он такой крутой, такой классный, такой красивый. Его могут забрать. Это похоже на чувство страха, что ограбят его квартиру или угонят его машину. Посягнут на что-то красивое и ценное, к чему человек приложил много усилий. Здесь сама неуверенность будет немножко про другое. Я не смогу удержать. Во мне недостаточно качеств, чтобы человек снова выбрал меня и остался со мной», — отметила Анастасия.

Психолог пояснила, что достигнуть стопроцентной уверенности невозможно. Наш мир живой и гибкий. По ее словам, именно эта живость позволяет нам напоминать себе, как важно относиться к партнерам трепетно, с любовью, ценить их. Печать в паспорте ничего не гарантирует — гарантирует наша связь, близость и умение говорить.

«Второй пункт — это страх одиночества и поиска новых партнеров. Когда у нас закрывались различные тиндеры, одинокие люди испытали легкую тревогу и волнение. Даже если они состояли в отношениях, потому что если отношения были непродолжительные, они будто пугались, а где я кого-то еще найду? За этим стоит страх одиночества, остаться без пары. Есть непростой этап, когда люди в возрасте, когда нужно снова притираться, снова знакомиться, и этого хочется избежать. Тогда ревность будет внутри себя держать ещё и такое прям некоторое беспокойство о сохранении энергии», — добавила специалист.

Психолог рассказала, что третьим пункт выступает страх быть обманутым.

«Не хочется быть дурачком в глазах других людей, в этом страхе присоединено общественное мнение. Это будут и свои тонкие внутренние мотивы, которые до состояния фанатизма могут доходить. Здесь в основе будет страх предательства. Сам факт, что меня могут предать или обмануть. В страхе быть обманутым может быть реальный мотив. Не стоит забывать, что ревность — это сигнальное чувство. Оно нам о чем-то говорит. Либо о том, что происходит внутри нас, либо о том, что происходит с партнером. И этот сигнал приглашает нас к диалогу. И вот как раз если есть какие-то подозрения, то тогда действительно этот страх быть обманутым тоже будет больше», — объяснила она.

Психолог Кардиакос: Для хорошего самочувствия человеку нужно восемь объятий в день
Психолог Кардиакос: Для хорошего самочувствия человеку нужно восемь объятий в день

Следующим пунктом является негативный опыт. Человек не хочет пережить то, что с ним уже происходило и ревнует для того, чтобы защитить себя.

«Потому что когда я ревную, я еще и что-то делать могу. Например, кричать на партнера или проверять его телефон. Я в основе этого держу нежелание повторить прошлый негативный опыт или внимание. Прошлый негативный опыт родителей — когда кто-то из них изменил, а ребенок увидел сложившуюся судьбу мамы или папы, которая ему не понравилась. Здесь в корне будет лежать именно то, что я не хочу того повторения. Пятый пункт — это недосказанность. Когда у нас в основе лежит именно недосказанность. У партнеров нет близости, нет искренних, ясных разговоров. Это отсутствие ясности порождает ревность», — рассказала специалист.

Следующий пункт — это страх любить и быть уязвимым. Страх довериться, открыться. От ревности люди начинают впадать в панику. Им страшно любить, страшно погрузиться в одного человека, отдавать ему часть своих мыслей, эмоций, переживаний. Последний пункт – самый тяжёлый, когда ревность чувствуется как некий контроль, придирка и возможность быть лучше, где на самом деле искренних переживаний нет, но есть возможность ущипнуть. Просто придраться, чтобы забить и загнобить второго партнера. Эксперт добавила, что все люди могут испытывать импульс на это чувство.

«Важно, как мы с ней обращаемся, что мы дальше с ней начинаем делать. Подавляем, гасим, разжигаем, начинаем партнера ей душить или просто анализируем, что с нами происходит. И, возможно, работаем над собой, чтобы не подавлять партнера своими действиями», — заключила специалист.

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#эмоции
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Актер Никита Кологривый устроил истерику из-за не подписанного его именем стула
21 июня 2024, 18:09

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Актер Никита Кологривый устроил истерику во время интервью и накричал на съемочную команду из-за неподписанного стула. Об этом сообщает The Voice.
По мнению актера, если его приглашают на интервью, то на его стуле обязательно должна быть подпись «Стул для Никиты Кологривого». Примечательно, что без таких атрибутов находиться «на Мосфильме», как считает сам Кологривый, неправильно.

После того как актер успокоился, то рассказал, что не прошел кастинг в проект «Полупановы» из-за того, что у него не деревенское лицо. Кологривый заключил, что исходя из всех ситуаций, в РФ есть дефицит профессионалов на рынке.

Ранее сообщалось, что Кологривый устроил дебош в ресторане своего родного города Новосибирск. Инцидент произошел ночью 19 марта в лаунж-баре Tangiers Lounge. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, актер ​укусил официантку.

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Россиянам рассказали, куда обращаться с жалобами на плохой сервис в отелях
Ресторатор Колесников: проблемы в адекватных отелях стараются решать на месте
21 июня 2024, 18:07

Фото: istockphoto/kadmy

Во время отпусков туристы часто сталкиваются с некачественными услугами и неоправданными ожиданиями.
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, как можно решить проблему на месте, чтобы не испортить отдых.

По его словам, туристу необходимо в первую очередь обратиться в администрацию отеля. Однако в том случае, если персонал гостиницы вводит клиента в заблуждение или отказывается идти на компромисс, то отдыхающий вправе пожаловаться в органы Роспотребнадзора.

Колесников также порекомендовал оставить отзыв об отеле о том, что объект не заслуживает внимания.
«Самое простое – оставить везде, где только можно, отзывы о том, что этот объект не заслуживает внимания. На сегодняшний день это действительно очень серьёзно, нормальные отели всегда дорожат своей репутацией», – рекомендовал эксперт.
При этом он добавил, что адекватные руководители гостиниц стараются решить возникшую проблему на месте.

Рассуждая о рисках быть обманутым, Колесников заявил, что, выбирая гостевые дома с непонятным статусом, где не выдают чеки и т.д., возрастает вероятность попасть к недобросовестным отельерам. Выбирая гостевые дома через Интернет, важно тщательно анализировать все варианты, подытожил эксперт.

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#дома
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На дорогах Подмосковья починили шесть линий наружного освещения
21 июня 2024, 17:35

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Неработающие линии наружного освещений починили специалисты Мосавтодора на шести региональных дорогах Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Освещение восстановили, в частности, на Калужской улице в городе Верея Наро-Фоминского городского округа, на участках Быковского и Лыткаринского шоссе в Люберцах, а также на Зелёной улице в Чехове», — говорится в сообщении.
Кроме того, уличное освещение починили в деревне Семёновское Можайского округа, в деревне Александровка городского округа Серебряные Пруды и в деревне Рюховское Волоколамского округа.

В министерстве подчеркнули, что работники Мосавтодора еженедельно обследуют дорожную сеть региона. Особое внимание при этом уделяется состоянию уличных фонарей, светофоров, дорожных знаков и ограждений, а также содержанию проезжей части и тротуаров.

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#минтранс мо
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В России стартовала 16-я международная мемориальная акция «Свеча Памяти»
21 июня 2024, 17:08

Фото: iStock/jorgeantonio

21-22 июня текущего года в РФ, ближнем и дальнем зарубежье проходит 16-я Международная мемориальная акция «Свеча Памяти». Об этом информирует общественный Оргкомитет Международной мемориальной акции «Свеча Памяти».
Отмечается, что акция началась в столице, в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе, где были зажжены Свечи Памяти всех бывших республик СССР, городов-героев и воинской славы России, а также проведено поминальное богослужение. Данная мемориальная акция является не только скорбью, но и гордостью за народ, который выстоял и победил в кровопролитной войне.

Заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ Ирина Яровая отметила, что Елоховский храм был выбран не случайно, поскольку первый молебен за Победу прошел именно в этом месте.

«Наши мужественные солдаты и тогда, и сейчас верой и правдой защищают мир, добро и справедливость. И сегодня, когда идет война, когда наши ребята, вновь ценой своей жизни противостоят фашизму, — «Свеча Памяти», имеет особо важное значение», — приводит слова Яровой Общественная Служба Новостей.

Председатель Президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Герой Российской Федерации, генерал-майор Сергей Липовой заявил, что страна потеряла слишком много жизней в войне, которую развязала западная коалиция во главе с фашистской Германией. Он добавил, что сегодня победа может быть одержана только в том случае, если весь российский народ объединится.

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