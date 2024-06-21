В Черногории произошел массовый сбой в работе интернета

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Крупный сбой работы интернета зафиксирован в Черногории. Об этом написала международная служба мониторинга интернета NetBlocks в социальной сети X.
Отмечается, что инцидент появился из-за пожара на ЛЭП. В настоящее время сетевые данные показывают серьезные сбои в подключении к интернету в Черногории.
Согласно информации источника, эти сбои также связаны с отключениями электроэнергии, которые сказываются на соседних государствах из-за жары в регионе.
В настоящее время специалисты пытаются восстановить электроснабжение и наладить связь в этой местности.
Напомним, в Черногории, Боснии и Герцеговине, Хорватии и Албании пропал свет из-за возникшей аварии. Гендиректор черногорской системы электропередачи (CGES) Иван Асанович проинформировал, что электроснабжение нарушено на всей территории страны, кроме севера.
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Согласно информации источника, эти сбои также связаны с отключениями электроэнергии, которые сказываются на соседних государствах из-за жары в регионе.
В настоящее время специалисты пытаются восстановить электроснабжение и наладить связь в этой местности.
Напомним, в Черногории, Боснии и Герцеговине, Хорватии и Албании пропал свет из-за возникшей аварии. Гендиректор черногорской системы электропередачи (CGES) Иван Асанович проинформировал, что электроснабжение нарушено на всей территории страны, кроме севера.
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Екатерина Коршунова