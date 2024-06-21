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В Ростове горит база хранения ресурсов снабжения МВД

21 июня 2024, 19:15
Фото: iStock/OlgaMiltsova

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В Ростове-на-Дону горит склад МВД России. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на представителя ГУ МЧС РФ по Ростовской области.
Уточняется, что в тушении пожара принимали участие 68 человек, 25 единиц техники, в том числе от МЧС были задействованы 43 человека, 15 единиц техники. По словам представителя ведомства, рисков для распространения огня нет.

Глава администрации города Алексей Логвиненко сообщил, что площадь пожара составляла 700 кв. м. Примечательно, что в результате возгорания никто не пострадал.



Отмечается, что пожар удалось ликвидировать.

Ранее сообщалось, что в четверг, 20 июня, ранним утром в адыгейском посёлке Энем Тахтамукайского района произошёл пожар на нефтебазе после удара украинского беспилотника.

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#пожар
#ростов
«Обосрался»: депутат отсудил у блогера полмиллиона за пост о Кадырове
Депутат ГД Семигин отсудил полмиллиона рублей у блогера Позднякова за пост
21 июня 2024, 20:19

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Полмиллиона рублей за пост об Адаме Кадырове отсудил депутат Госдумы Геннадий Семигин у блогера Владислава Позднякова. Последний назвал судебное заседание «буквально постановочным». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Уточняется, что в октябре прошлого года на сайте общественной организации «Патриоты России» были опубликованы посты, где общественники якобы поддержали избиение сыном Рамзана Кадырова Адамом Никиты Журавеля. Сообщение гласило, что отпрыск главы Чечни совершил гуманный поступок, оставив живым поджигателя Корана.

На публикацию отреагировал Поздняков, разместив у себя на канале скриншоты и высмеяв главу общественников и парламентария Семигина.

По заявлению депутата, ресурс кто-то взломал, а он ничего такого не публиковал, Поздняков же в новом посте написал, что «Семигин обосрался».

Позже Семигин обратился в суд и вместе со своим адвокатом пытался связаться с Поздняковым, но тот не отреагировал. Суд встал на сторону Семигина, присудив Позднякову штраф и обязав удалить два поста. За каждый день просрочки будет «капать» пеня в тысячу рублей.

Со слов Позднякова, он только сегодня узнал о заседании, на «Госуслугах» писем не было, родственников не оповещали. Блогер отметил, что у него нет счетов в России, поэтому он не может оплатить штраф. Обжаловать приговор мужчина тоже не может, поскольку считает, что не успеет подготовить доверенность для адвоката.

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#новости
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В аэропорту Внуково топливозаправщик едва не врезался в самолет
Aviaincident: во Внуково машина с топливом чуть не врезалась в самолет
21 июня 2024, 18:17

Фото: IStock/Philipp Berezhnoy

Трагедия едва не произошла в аэропорту Внуково, когда при заруливании на маршрут следования перед самолетом внезапно выехал топливозаправщик, сообщает в своем Телеграм-канале Aviaincident.
Машина с топливом подрезала воздушное судно, когда самолет турецкой авиакомпании шел на взлет.

«Экипаж применил экстренное торможение. Угрозы столкновения не было», — пишет источник.

Ранее сообщалось о пожаре на территории аэропорта в Минеральных водах. По словам очевидцев, возгорание произошло в терминале прибытия., пострадавших нет.

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Мигрант изнасиловал россиянку в туалете супермаркета
В Волгограде иностранец надругался над женщиной в туалете супермаркета
21 июня 2024, 17:28

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Уроженец Средней Азии изнасиловал женщину в туалете круглосуточного супермаркета. Об этом сообщает портал V1.RU.

Насильника разыскивают правоохранители. Сразу после инцидента пострадавшая женщина обратилась в полицию.

Жертва мигранта рассказала, что после сексуального насилия мужчина скрылся на автомобиле «Жигули». Выяснилось, что машина зарегистрирована на жительницу Адыгеи.

Обстоятельства изнасилования не приводятся.

Прежде стало известно, что иностранец надругался над 15-летней девочкой в бане в Новой Москве. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Бывшего президента АФК «Система» Новицкого задержали силовики
21 июня 2024, 17:20

Фото: istockphoto/undefined

Правоохранители задержали в Москве экс-президента АФК «Система» Евгения Новицкого, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
По имеющейся информации, в отношении Новицкого возбуждено уголовное дело экономического характера. Подробности агентство не привело. Сообщается, что бывший президент компании был задержан вечером 20 июня. В момент прибытия правоохранителей он находился у себя дома.

В жилище Новицкого проходят обыски. Бизнесмен отправлен на допрос.

Ранее сообщалось, что родственники Новицкого не могут выйти с ним на связь в течение нескольких дней.

Напомним, что в настоящее время он занимает должность первого заместителя генерального директора компании «ФосАгро».

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#дома
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В Черногории по запросу США с нарушением международных норм задержали россиянина
Иван Мельников: гражданина России арестовали по запросу в Черногории
21 июня 2024, 17:06

Фото: IStock/Vadim Serebrenikov

Гражданин России задержан на территории Черногории по запросу США, сообщает ТАСС вице-президент Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
«Из средств массовой информации нам стало известно об аресте на территории Черногории по запросу американских властей гражданина РФ. К огромному сожалению, никакой дополнительной информации нами до сих пор не получено», — говорится в обращении Мельникова к уполномоченному по правам человека в Черногории Синише Бьековичу.

Согласно нормам международного права, при задержании иностранного гражданина информация об этом направляется консульскому должностному лицу в течении трех дней. При этом место содержания под стражей, условия заключения и выдвинутые обвинения против россиянина до сих пор не сообщались, добавил Мельников.

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«Жгли и резали»: Мать девочки-инвалида обвинила врачей в истязании дочери
Жительница Кубани сообщила об издевательствах над дочерью в психдиспансере
21 июня 2024, 16:52

Фото: IStock/Sinenkiy

В Краснодарском крае врачи истязали ребенка-инвалида, за три недели 13-летняя девочка похудела на 10 килограмм. Об этом сообщили журналистам ТАСС в Следственном управлении региона.
Со слов матери ребенка, ее дочь с детства инвалид из-за психического расстройства и не разговаривает. В 2019 году ей поставили диагноз «умственная отсталость».

«Согласно полученным сведениям, в период с мая по июнь текущего года девочка находилась в специализированном лечебном учреждении в Выселковском районе, где ей были причинены множественные повреждения различных частей тела», — говорится в сообщении.

Все тело девочки было в ссадинах и ожогах, врачи сообщают, что девочка поранила себя сама. Следователи проводят проверки, ими возбуждено дело по статье «Истязание» и «Халатность». Правоохранительные органы также выясняют, почему не было осуществлено должного контроля за лечением.

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Журналиста Кушанашвили прооперировали, он находится в реанимации
RT: Отар Кушанашвили в реанимации в тяжелом состоянии
21 июня 2024, 15:51

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Журналисту Отару Кушанашвили накануне успешно провели операцию, но состояние здоровья оставляет желать лучшего, сообщила его племянница каналу RT.
В разговоре с корреспондентом она рассказала, что у ее дяди обнаружили опухоль и после проведенной операции необходимо ждать результатов биопсии. Девушка отметила, что слухи о раке преждевременны.

Племянница Кушанашвили добавила, что последние две недели дядя чувствовал себя плохо, но отказывался обратиться к врачу и продолжал работать.

Ранее журналиста госпитализировали в подмосковном Красногорске. Он сообщил о жалобах на сильные боли в области сердца и живота и самостоятельно поехал в клинику на обследование. СМИ писали, что там ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени, который девушка тоже опровергла.

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#реанимация
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Актера сериала «Склифосовский» задержали с наркотиками в Москве
SHOT: Актера из сериала «Склифосовский» Георгия Сагиашвили задержали с наркотиками
21 июня 2024, 15:21

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

В Москве на Остаповском проезде был задержан актер Георгий Сагиашвили, у него в машине обнаружили наркотики, сообщает в своем Телеграм-канале SHOT.
Автомобиль артиста остановили в ночь пятницы сотрудники ДПС. При разговоре с сотрудниками, актер явно нервничал и они решили его досмотреть. По данным канала у артиста нашла пакетик с веществом, похожим на наркотики.

Георгий Сагиашвили известен своими ролями в сериалах "Прометей", "Немодельное агентство" и "Склифосовский", а также в фильме "С нуля".

Ранее в Москве задержали с наркотиками другую звезду сериала «Склифосовский» Богдана Кибалюка.

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Телефонные мошенники похитили у жителя столицы почти 40 миллионов рублей
Прокуратура Москвы: лжеправоохранители убедили мужчину перевести им все деньги
21 июня 2024, 15:18

Фото: IStock/Diy13

Жителю столицы позвонил якобы сотрудник финмониторинга, который убедил его перевести все сбережения на «безопасный» счет, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
Злоумышленники сообщили мужчине, что с его счета пытались несанкционированно снять 1 млн рублей. После чего с ним связались люди, представившиеся сотрудниками полиции и убедили обналичить все имеющиеся деньги, взять кредиты и через банкоматы перевести наличные средства на их «безопасные» счета. В итоге мужчину обокрали почти на 40 миллионов рублей.

Установление лиц, причастных к совершению мошенничества, на контроле в Зюзинской межрайонной прокуратуре, заявила пресс-служба ведомства.

«Если вас по телефону просят перевести сбережения на безопасный счет — прекратите разговор, так действуют мошенники. Ни правоохранители, ни сотрудники банков никогда не просят граждан снимать денежные средства и переводить их на указанные по телефону счета» — предупреждают правоохранители.

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