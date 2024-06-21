В Ростове горит база хранения ресурсов снабжения МВД

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В Ростове-на-Дону горит склад МВД России. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на представителя ГУ МЧС РФ по Ростовской области.
Уточняется, что в тушении пожара принимали участие 68 человек, 25 единиц техники, в том числе от МЧС были задействованы 43 человека, 15 единиц техники. По словам представителя ведомства, рисков для распространения огня нет.
Глава администрации города Алексей Логвиненко сообщил, что площадь пожара составляла 700 кв. м. Примечательно, что в результате возгорания никто не пострадал.
Отмечается, что пожар удалось ликвидировать.
Ранее сообщалось, что в четверг, 20 июня, ранним утром в адыгейском посёлке Энем Тахтамукайского района произошёл пожар на нефтебазе после удара украинского беспилотника.
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Пожар произошёл на нефтебазе в адыгейском посёлке Энем после удара БПЛА ВСУ
Глава администрации города Алексей Логвиненко сообщил, что площадь пожара составляла 700 кв. м. Примечательно, что в результате возгорания никто не пострадал.
Отмечается, что пожар удалось ликвидировать.
Ранее сообщалось, что в четверг, 20 июня, ранним утром в адыгейском посёлке Энем Тахтамукайского района произошёл пожар на нефтебазе после удара украинского беспилотника.
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Пожар произошёл на нефтебазе в адыгейском посёлке Энем после удара БПЛА ВСУ
Екатерина Коршунова