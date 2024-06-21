В Хорватии, Черногории и БиГ сообщили о массовом отключении электричества

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Массовое отключение электричества произошло на части территорий Черногории, Боснии и Герцеговины и Хорватии, а также Албании из-за аварии электрораспределительных сетей. Об этом заявил министр энергетики и горнодобывающей промышленности Черногории Саша Муйович, его цитирует ТАСС.
Уточняется, что отключение электричества произошло из-за высоких температур в регионе. По словам Муйовича, все региональные операторы мобилизованы для скорейшего решения проблемы.
Однако в настоящее время остается неизвестным, где есть неисправность. По данным издания Vijesti, в Будве и Подгорице проблему с электроснабжением уже удалось решить.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел на предприятии по производству алюминия в городе Больцано на севере Италии. Пострадали не менее 6 человек.
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Однако в настоящее время остается неизвестным, где есть неисправность. По данным издания Vijesti, в Будве и Подгорице проблему с электроснабжением уже удалось решить.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел на предприятии по производству алюминия в городе Больцано на севере Италии. Пострадали не менее 6 человек.
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Екатерина Коршунова