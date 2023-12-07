На юге Москвы произошла перестрелка между водителями двух автомобилей

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На Шипиловской улице в Москве неизвестные мужчины на Audi несколько раз выстрелили из травматического оружия в водителя Mazda, после чего скрылись. Ведутся их поиски. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Согласно сообщению, около 19.00 в четверг, 7 декабря, неизвестные на Audi перегородили дорогу водителю Mazda.
Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа. Выясняются причины происшествия. Также ведется поиск стрелявших.
Напомним, сегодня утром ученица 8 класса гимназии №5 в Брянске открыла стрельбу. Сообщение о ЧП в учебном заведении поступило в 9:15. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте преступления. Здание гимназии оцепили, все ученики и работники были экстренно эвакуированы.
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«После чего произвели несколько выстрелов из, предположительно, травматического оружия в сторону водителя иномарки и скрылись. По предварительным данным, пострадал один человек», - цитирует РИА Новости сообщение главка МВД РФ.
Напомним, сегодня утром ученица 8 класса гимназии №5 в Брянске открыла стрельбу. Сообщение о ЧП в учебном заведении поступило в 9:15. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте преступления. Здание гимназии оцепили, все ученики и работники были экстренно эвакуированы.
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Элина Позднякова