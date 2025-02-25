В Дагестане медсестра уволилась после секс-скандала с главврачом

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В Дагестане уволилась медсестра, которая на камеру занималась сексом с главным врачом. Об этом пишет издание Daily Storm.
После появления в открытом доступе скандального видео, врач сразу же покинул свой пост, но его любовница ещё некоторое время продолжала работать.
Об увольнении медсестры рассказала её коллега. По словам женщины, муж сотрудницы развёлся с ней после секс-скандала с главврачом. В семье воспитывались четверо детей, супруг работал в МВД, но после произошедшего ему пришлось уволиться.
По словам собеседницы издания, закрутившая роман с врачом медсестра казалась всем приличной девушкой. Коллеги были удивлены таким стечением обстоятельств. Никто не ожидал такого поведения и от главврача, который женат и тоже имеет четверых детей.
Видео разлетелось по сети из-за невнимательности главврача, который забыл выключить веб-камеру после совещания в формате видеоконференции. 10 февраля главврач покинул свой пост, объяснив уход пенсионным возрастом.
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Об увольнении медсестры рассказала её коллега. По словам женщины, муж сотрудницы развёлся с ней после секс-скандала с главврачом. В семье воспитывались четверо детей, супруг работал в МВД, но после произошедшего ему пришлось уволиться.
По словам собеседницы издания, закрутившая роман с врачом медсестра казалась всем приличной девушкой. Коллеги были удивлены таким стечением обстоятельств. Никто не ожидал такого поведения и от главврача, который женат и тоже имеет четверых детей.
Видео разлетелось по сети из-за невнимательности главврача, который забыл выключить веб-камеру после совещания в формате видеоконференции. 10 февраля главврач покинул свой пост, объяснив уход пенсионным возрастом.
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Анастасия Чинкова