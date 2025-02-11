Главврач ЦРБ Дагестана занялся сексом с медсестрой, забыв выключить веб-камеру

Фото: iStock/kazuma seki
Главный врач Чародинской ЦРБ Дагестана забыл выключить камеру после видеоконференции и занялся сексом с медсестрой. Об этом пишет Baza со ссылкой на собственный источник.
По данным канала, 67-летний главный врач Чародинской ЦРБ занялся сексом в своем кабинете с медсестрой. И все бы ничего, но мужчина забыл выключить камеру после видеоконференции, и интимное видео разошлось по Сети.
10 февраля мужчина написал заявление на увольнение по собственному желанию. В качестве причины он обозначил свой солидный возраст. При этом медсестра продолжает трудиться на своей должности.
Читайте также:
Возлюбленная украинского экс-министра иностранных дел Кулебы открыла секс-шоп
Жительницу Люберец арестовали за секс с бойфрендом на глазах у сына
«Голышом в автомобиле»: Развратившая школьника учительница договорилась со следствием и спаслась от тюрьмы
Элина Позднякова