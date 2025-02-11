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Главврач ЦРБ Дагестана занялся сексом с медсестрой, забыв выключить веб-камеру

Фото: iStock/kazuma seki

Фото: iStock/kazuma seki

Главный врач Чародинской ЦРБ Дагестана забыл выключить камеру после видеоконференции и занялся сексом с медсестрой. Об этом пишет Baza со ссылкой на собственный источник.


По данным канала, 67-летний главный врач Чародинской ЦРБ занялся сексом в своем кабинете с медсестрой. И все бы ничего, но мужчина забыл выключить камеру после видеоконференции, и интимное видео разошлось по Сети.

10 февраля мужчина написал заявление на увольнение по собственному желанию. В качестве причины он обозначил свой солидный возраст. При этом медсестра продолжает трудиться на своей должности.

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Жена чиновника Мособлгаза заказала его детективу за 5 млн рублей, ее задержали
11 февраля 2025, 14:14

Фото: istockphoto/blinow61

За организацию заказного убийства задержали жену высокопоставленного чиновника Мособлгаза в столице. Как пишет «МК», фигурантка уголовного дела обратилась к детективам, чтобы получить данные о супруге на фоне бракоразводного процесса.
Затем женщина поделилась с детективом своими планами убить мужа за пять миллионов рублей. Сотрудник детективного агентства обратился к полицейским, согласившись на участие в оперативных мероприятиях.

Злоумышленница планировала отравить свою жертву и перевела детективу аванс в миллион рублей. Тот в ответ сообщил, что отрава готова.

Накануне в понедельник, 10 февраля, детектив проинформировал женщину, что убил ее супруга. Когда мужчина получил оставшиеся деньги, ее задержали.

Как добавили следователи, сейчас с задержанной проводят все необходимые мероприятия.

Ранее стало известно, что сделал главврач ЦРБ Дагестана.

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На шоу «Малахова» вскрыта ужасающая переписка экс-мэра Самары с внучкой. Убит ли Тархов на самом деле? Грязные тайны семьи чиновника
11 февраля 2025, 12:47

Екатерина Тархова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

В эфире программы «Малахов» расследуется резонансные дело последних дней: бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга, по всей видимости, убиты собственной внучкой. Кто стоит за исчезновением Виктора Тархова и его жены, а также может ли семейная пара находиться за границей расскажет «Радио 1».

Бесследное исчезновение


Перед Новым годом состоятельные пенсионеры Виктор Тархов и его супруга вернулись в Россию, чтобы отпраздновать Новый год с семьей. 3 января у бывшего мэра был день рождения, и знакомые семейства весь день пытались дозвониться Виктору, чтобы поздравить. На звонки никто не отвечал и тогда близкие пришли к Тарховым, где обнаружили внучку, которая явно не хотела их видеть и старалась скорее избавиться от гостей.

Полиция, к которой обратились друзья экс-мэра, начала расследование. Изучив записи с камер наблюдения, они выяснили, что Тарховы вошли в квартиру и больше не выходили. В то же время внучка проявляла необычную активность: она то заносила бочки в подъезд, то выносила их… При углубленном расследовании стало известно, что Екатерина приобрела жидкий азот.

Внучка экс-мэра Самары попала на записи камер

Екатерина Тархова (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Видео с внучкой Виктора Тархова, Екатериной, в шубе и с большой бочкой в руках быстро стало вирусным в интернете. На записи видно, как Екатерина выходит из подъезда и направляется к парковке, при этом она выглядит спокойной и уверенной, без признаков волнения. Однако в этой бочке, по предположениям, могли находиться останки её бабушки и дедушки. По другой версии, девушка собиралась использовать содержимое бочки для «растворения» тел.

«В своей практике я видел многое, но, чтобы так хладнокровно выносить… такого я не встречал ни разу», — комментирует произошедшее эксперт-криминалист Эдуард Туманов.

Журналисты канала решили провести эксперимент: они приобрели аналогичную бочку в строительном магазине и попытались вызвать такси. Однако это оказалось непростой задачей. Большинство таксистов отклоняли заявки, а первый, кто согласился приехать, высказался нецензурно и предложил вызвать грузовую машину, подчеркнув, что не хочет возить такой груз. Это навело экспертов студии на мысль, что в деле был соучастник.

Сомнения в том, что именно внучка расправилась со своими родственниками развеяла страшная переписка Екатерины со своим дедушкой Виктором.


Сообщение Екатерины своему дедушке Виктору Тархову (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Показания продавца жидкого азота


Корреспонденты программы «Малахов» выяснили, где Екатерина приобрела жидкий азот.
«В первый раз она купила 30 литров, а затем сделала заказ на 100 литров. Видимо, попробовала и поняла, что этого недостаточно. Она постоянно выглядела уставшей и говорила: «Устаю, потому что много работаю, всё на мне». Я спросил её, зачем ей столько, на что она ответила неопределенно: «Замораживаю вот эти, делаем что-то с инеем». Позже я задумался, как она заранее все это подготовила, — поделился продавец местного магазина с журналистами.

Екатерина приезжала за жидким азотом одна, сначала забирала по два баллона, так как три сразу не помещались в её автомобиль. Один баллон весил около 40 килограммов, и она сама тащила его до машины, где её уже ждал водитель. Оплачивала она наличными, вероятно, чтобы избежать отслеживания своих банковских операций.

«Пустую бочку она легко заносит, может справиться с ней. Я упоминаю именно азот, потому что, если бы он был полон, ей было бы не под силу его поднять. Жидкий азот используется в данном случае исключительно для сохранения тел или их частей. Это не растворитель, его температура достигает -194 градусов, и, если облить им тело, оно мгновенно замерзнет и сможет храниться дольше», — поделился своими наблюдениями судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов.

Все эти несоответствия породили новую версию, активно обсуждаемую в городе. А что если… Тарховы живы? Возможно, никакого расчленения не было, и не существовало хитрой схемы избавления от останков. Бывший свекор Екатерины, Аркадий Пасик, косвенно подтверждает эту мысль: «У неё не хватило бы ума на такое. Она не так уж умна. Возможно, её мама подсказала, как и что сделать».

Тем временем тела Тарховых так и не нашли. На данный момент на свалках города работает группа следователей, но пока без каких-либо результатов. Юристы утверждают, что Бельскую будут судить даже в случае, если тела не найдут. Доказательства достаточны, а косвенная информация позволяет составить общую картину преступления.


Связь с криминальным миром

Людмила Тархова (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Оказалось, что дочь Тарховых Людмила была замужем за криминальным авторитетом, известным под прозвищем «Лорд». Однако о Викторе Тархове никогда не говорили, что он имел какие-либо связи с преступным миром. Позже Людмила оказалась в центре новой криминальной истории, когда вымогала у местного предпринимателя 200 миллионов рублей за компромат. Виктор выступал в суде, пытаясь защитить свою дочь, утверждая, что он под честное слово одолжил эти деньги бизнесмену. Гарантом сделки был другой предприниматель, который уже скончался, и никто не смог подтвердить слова Виктора. Суд не поверил в эту версию и воспринял ее как попытку спасти дочь, рассказал депутат Михаил Матвеев.

Наряду с этим в сети все чаще высказывается мнение, что Тарховы действительно могли бы покинуть страну. Для этого им не обязательно были бы регулярные рейсы, так как в молодости Виктор Тархов увлекался авиацией и владел компанией, занимающейся производством частных самолетов. Кроме того, связи дочери с криминальным авторитетом могли позволить покинуть страну по поддельным документам.

Виктор Тархов (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Судьба шестилетнего сына Екатерины


В настоящее время Екатерина Бельская находится под арестом. Несмотря на множество загадок вокруг дела, у правоохранительных органов есть одна основная версия. Бывший адвокат Людмилы Тарховой, Елена Беленькая, рассказала, что мать долго контролировала жизнь Екатерины, но в какой-то момент та вышла из-под её опеки и стала вести себя иначе, чем ожидали бабушка и дедушка.

Елену несколько раз просили составить исковые заявления о признании Екатерины частично недееспособной и подготовить обращения в органы опеки, так как семья была обеспокоена её отношением к своему ребенку. Елена утверждает, что бабушка и дедушка очень любили внучку, заботились о ней и беспокоились о судьбе своего правнука. При этом сама Екатерина могла страдать от игромании — по словам знакомых, она часто летала играть, в том числе в Лас-Вегас, и ей нужны были деньги.

Кроме того, оказалось, что своего сына Екатерина родила за пределами России. Через некоторое время она вернулась в Израиль с матерью и выкрала ребенка.

«Она родила, оставила сына с ребенком и уехала в Самару. Спустя пару месяцев вернулась с мамой и забрала ребенка. Они просто взяли его на прогулку и уехали. Без разрешения украли ребенка и уехали», — рассказывает бывший свекор Екатерины Аркадий Пасик.

В настоящее время ребенок находится в Самаре — его забрала подруга бабушки из социального приюта. Вероятно, в ближайшее время за ним прилетит его биологический отец.

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах России
Росавиация: в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска ввели ограничения
11 февраля 2025, 07:30

Фото: iStock/Dushlik

В аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Казань (UWKD); Киров (Победилово; USKK); Саратов (Гагарин; UWSG); Ульяновск (Баратаевка; UWLL)», — отметил он.

В сообщении подчеркивается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Дополнительная информация о причинах введения ограничений и сроках их действия пока не предоставлена.

В Нижнем Новгороде была временно ограничена работа местного аэропорта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Томске задержали наркоторговца-иностранца с фальшивым удостоверением «ФССБ»
Полиция Томска поймала иностранца с крупной партией метадона и фальшивым удостоверением
11 февраля 2025, 05:55

Фото: iStock/Dushlik

В Томске сотрудники полиции задержали 28-летнего иностранного гражданина за распространение наркотиков. Он был пойман с поличным в одном из лесных массивов, когда пытался оборудовать тайник с запрещёнными веществами. Об этом сообщает Telegram-канал Томской полиции.
При себе у него оказалось удостоверение несуществующей организации под названием «ФССБ», которое, как выяснилось позже, он приобрёл в интернете.

Во время задержания полицейские обнаружили у мужчины более 20 свёртков с метадоном, спрятанных как в его автомобиле, так и на месте происшествия.

Позже оперативники провели обыск в съёмной квартире, где проживал задержанный, и нашли ещё одну крупную партию наркотика.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. В отношении подозреваемого применены меры пресечения, расследование продолжается.

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#уголовное полицейские
#происшествия
#расследование
#наркотики
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Ужасного мигранта-насильника со сроком в 40 лет тюрьмы за 159 изнасилований мужчин хочет забрать на родину Индонезия
Индонезия хочет вернуть у Британии крупнейшего серийного мужского насильника Синагу
11 февраля 2025, 05:12

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

Рейнгард Синага, признанный самым жестоким серийным насильником в Великобритании, может быть депортирован в Индонезию для отбывания оставшейся части своего 40-летнего тюремного срока. Синага «печально известен» тем, что совершил 159 актов сексуального насилия и его попыток в отношении 48 мужчин, парней и мальчиков. Об этом пишет DailyMail 10 февраля 2025 года.
Министр юстиции и прав человека Индонезии Юсрил Ихза Махендра заявил, что его страна рассматривает возможность возвращения Синаги на родину либо через соглашение об обмене заключёнными, либо по программе перевода заключённых.

41-летний Синага был признан виновным в Манчестере в 2020 году в 159 сексуальных нападениях на 48 мужчин. Он знакомился со своими жертвами в ночных клубах и барах, притворяясь доброжелателем, а затем заманивал их в свою квартиру, где усыплял и насиловал.

Синага тщательно отбирал в «жертвы» (главным образом) молодых парней и подростков, которые отделялись от группы друзей поздними вечерами. Рейнгард старался следить, чтобы ребята были хотя бы в состоянии легкого опьянения — так ими было проще воспользоваться.

Фото: iStock/OlegEvseev

С 2015 по 2017 год он совершил 136 изнасилований, снимая происходящее на камеру. Преступления вскрылись в 2017 году, когда 18-летний студент, очнувшись во время нападения, сумел отбиться и вызвать полицию.

Парень настолько сильно избил нападавшего, что того пришлось доставить в госпиталь. Парадоксально, изначально полиция арестовала жертву-студента за нападение на Синагу, однако во время расследования вскрылась цепочка насилий. Мужчина хранил огромное количество видео и фото процесса изнасилования и последующего состояние жертв на своем телефоне.

После ареста в 2020 году и вынесения пожизненного приговора с минимумом в 40 лет тюрьмы, Синага содержится в HMP Wakefield. В июле 2023 года его жестоко избил другой заключённый, но преступник избежал серьёзных травм.

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Бывший чемпион по мотогонкам оказался педофилом и сядет на 18 лет за множественные изнасилования 7-летней девочки
Считается, что состоятельная семья Синаги уже провела переговоры с представителями индонезийского правительства, пытаясь добиться его возвращения. Часть британского населения в соцсетях это возмущает — люди верят, что на родине насильнику могут урезать срок, либо смягчить наказание иным образом.

Если британские власти дадут согласие на депортацию, Синагу (официально) обещают перевести в тюрьму максимальной безопасности в Индонезии.

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