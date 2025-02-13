Аниматор снимала порно в детской комнате для праздников в Приморском крае

Фото: iStock/Motortion
В Приморском крае владелица клуба для малышей снимала порно в детской комнате для праздников. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Название детского центра «Давай поиграем» в Находке заиграло новыми красками. Выяснилось, что скромная организатор праздников для малышей снимает порнографические ролики в том же помещении, где днём играют дети.
Соответствующие видео случайно обнаружила одна из мам, которая разослала их подругам. На кадрах видны те же атрибуты и декорации, что находятся в детском клубе. Видео при этом ещё и платные – 10 долларов за один ролик. Местные мамы в шоке и массово отменяют утренники в центре, а также требуют закрыть заведение.
Аниматор в беседе с каналом заявила, что никогда не занималась съёмкой порно-роликов для продажи и будет выяснять, кто и как слил видео в интернет.
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Соответствующие видео случайно обнаружила одна из мам, которая разослала их подругам. На кадрах видны те же атрибуты и декорации, что находятся в детском клубе. Видео при этом ещё и платные – 10 долларов за один ролик. Местные мамы в шоке и массово отменяют утренники в центре, а также требуют закрыть заведение.
Аниматор в беседе с каналом заявила, что никогда не занималась съёмкой порно-роликов для продажи и будет выяснять, кто и как слил видео в интернет.
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Анастасия Чинкова