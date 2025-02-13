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Аниматор снимала порно в детской комнате для праздников в Приморском крае

Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

В Приморском крае владелица клуба для малышей снимала порно в детской комнате для праздников. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Название детского центра «Давай поиграем» в Находке заиграло новыми красками. Выяснилось, что скромная организатор праздников для малышей снимает порнографические ролики в том же помещении, где днём играют дети.

Соответствующие видео случайно обнаружила одна из мам, которая разослала их подругам. На кадрах видны те же атрибуты и декорации, что находятся в детском клубе. Видео при этом ещё и платные – 10 долларов за один ролик. Местные мамы в шоке и массово отменяют утренники в центре, а также требуют закрыть заведение.



Аниматор в беседе с каналом заявила, что никогда не занималась съёмкой порно-роликов для продажи и будет выяснять, кто и как слил видео в интернет.

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#праздники
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В Ленобласти во время домашних родов санитарка и молодая мама утопила младенца в туалете
В Ленинградской области санитарка случайно утопила новорожденного в туалете
13 февраля 2025, 11:00

Фото: istockphoto/Eva HM

Домашние роды в сельской местности Ленинградской области закончились трагически. Молодая мама, работающая санитаркой в местной больнице, случайно утопила только что появившегося на свет младенца в туалете.
Об ужасном происшествии рассказал портал 78.ru. Медицинская работница проживала в частном доме в деревне Низино Ломоносовского района. Она была беременна двойней. На 34-й неделе у 30-летней женщины внезапно начались преждевременные роды. В больницу роженица уже не не успевала, поэтому решила разрешиться от бремени в деревенском туалете.

Во время импровизированных родов один ребёнок утонул. Его бездыханное тельце обнаружил в выгребной яме подъехавший позже муж санитарки. Женщина и выживший младенец сейчас находятся в медицинском учреждении под присмотром врачей.

Сообщается, что семья является благополучной и никогда не состояла на учёте в органах опеки и инспекции по делам несовершеннолетних. Пара воспитывает ещё одного ребёнка. Их старшему сыну сейчас шесть лет. По факту происшествия проводится проверка.

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В Москве Росгвардия задержала мужчину за дерзкую попытку украсть кроссовки — видео
В Москве росгвардейцы задержали мужчину по подозрению в краже кроссовок
13 февраля 2025, 10:31

Фото: istockphoto/Eva HM

В Северном административном округе столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали мужчину. Он попытался украсть приглянувшиеся кроссовки в спортивном магазине.
Патрулирующие городскую территорию росгвардейцы получили сигнал «тревога» с одного из торговых объектов на Ходынском поле, находящихся под их охраной, сообщает пресс-служба ведомства. Сотрудники Росгвардии быстро прибыли в магазин, где к ним обратился администратор. Мужчина пояснил стражам порядка, что один из покупателей примерил новые кроссовки с витрины, а затем пытался убежать прямо в них, не оплатив товар.

В разговоре с росгвардейцами 23-летний гость столицы с кавказским акцентом объяснил своё поведение забывчивостью. По его словам, новые кроссовки ему так понравились, что он решил с ними больше не расставаться и ломанулся к выходу из магазина, а всё остальное просто вылетело у него из головы.

Теперь «забывчивому» гражданину предстоит в отделе полиции, куда его передали сотрудники Росгвардии, вспомнить соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ, относящиеся к хищениям.

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#товар
#мужчина
#сотрудники
#тревога
#рф
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Трое юношей задержаны в Москве по подозрению в убийстве
13 февраля 2025, 08:39

Фото: iStock/blinow61

В Москве полиция задержала троих молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет, подозреваемых в убийстве 18-летнего жителя столицы. Инцидент произошел в арендованной квартире на улице Академика Челомея. Об этом пишет Telegram-канал «‎МВД МЕДИА».
По предварительным данным, один из задержанных познакомился с потерпевшим через интернет и пригласил его на встречу. В ходе распития алкогольных напитков злоумышленники попытались ограбить юношу, однако, осознав, что он не теряет бдительность, перешли к насилию. Они удерживали и душили жертву, пока он не потерял сознание.

После этого преступники похитили у молодого человека мобильный телефон, наушники, паспорт и банковские карты, с которых впоследствии сняли более 30 тысяч рублей. К сожалению, потерпевший скончался на месте происшествия от механической асфиксии в результате сдавления шеи.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемых. В настоящее время они являются фигурантами уголовного дела по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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В России предложили ввести штрафы для рыбаков за незаконную зимнюю ловлю

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#убийство
#преступники
#ук
#происшествия
#сотрудники
#расследование
#рф
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В России предложили ввести штрафы для рыбаков за незаконную зимнюю ловлю
13 февраля 2025, 08:18

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Российские спасательные ведомства сталкиваются с растущими расходами на спасение рыбаков, оказавшихся в опасных ситуациях на дрейфующих льдинах. Об этом в интервью RT заявил Дмитрий Курдесов, руководитель движения «За безопасность».
Его комментарий прозвучал на фоне недавнего инцидента в Охотском море, где сотрудники МЧС были вынуждены привлечь 17 единиц специальной техники для эвакуации более ста рыбаков.

На Сахалине спасают 300 рыбаков, унесённых дрейфовать на отколовшейся льдине
На Сахалине спасают 300 рыбаков, унесённых дрейфовать на отколовшейся льдине

Курдесов подчеркнул необходимость введения мер по регулированию зимней рыбалки, включая возможную лицензизацию.

«Нам нужно это регулировать. Может, даже лицензировать. Для того чтобы таких случаев не было. Нужно выявлять места, где зимняя рыбалка опасна, и вводить запреты», — отметил он.

Эксперт также указал на наличие форс-мажорных обстоятельств, когда рыбаков не предупреждают об опасности. Однако в случаях, когда предупреждения были даны, Курдесов предложил компенсировать затраты на эвакуацию в пятикратном размере.

«Это всё стоит огромных денег. Мало того что деньги, но ещё и сами спасатели подвергают свою жизнь опасности. Это же целая операция: поднимаются вертолёты, могут быть сложные метеоусловия, спасатели спускаются на тросах», — подытожил Курдесов.

Таким образом, ситуация с зимней рыбалкой требует внимания со стороны властей для обеспечения безопасности как рыбаков, так и спасателей.

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#рыбалка
#спасатели
#мчс
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В США учительница забеременела от мальчика, который просил не сажать ее в тюрьму
13 февраля 2025, 04:46

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

В США юноша просил не сажать в тюрьму учительницу, которая от него забеременела. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент случился в штате Нью-Джерси. Как оказалось, шесть лет назад 28-летняя учительница Лора Кэрон забеременела от 13-летнего школьника. Тот оставался у нее на ночь, так как родители подростка доверяли девушке.

Пара держала секрет о рождении ребенка, пока в декабре 2024 года отец несовершеннолетнего не увидел фотографию дочери Кэрон, которая очень сильно была похожа на его сына. После этого родитель сразу обратился в полицию.

Сейчас потерпевшему 19 лет и он всеми силами заступается за возлюбленную. Он просит избавить ее от обвинений и говорит, что сам был инициатором отношений. Во всем же юноша винит своего отца. На данный момент подозреваемая ожидает суда. Был сделан тест ДНК на предполагаемое отцовство, результат которого будет известен через несколько месяцев.

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#ребёнок
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