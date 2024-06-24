В Дагестане объявили о трехдневном трауре

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Он также сказал, что семьи погибших и раненых в результате нападения боевиков получат финансовую помощь. Выплаты произведут как сотрудникам полиции, так и гражданским лицам. В ходе контртеррористической операции были убиты более 15 сотрудников правоохранительных органов.
При этом глава Дагестана пообещал, что деятельность силовиковв республике будет продолжаться до тех пор, пока не будут выявлены все участники «спящих ячеек» террористов. По его словам, ситуация в республике контролируется властями и правоохранительными органами. Меликов призвал сограждан сохранять спокойствие.
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Александр Климов