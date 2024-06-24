В Дагестане силовики продолжают поиск сообщников террористов

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В Дагестане силовики продолжают поиски сообщников террористов, ведутся оперативно-розыскные мероприятия, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) России, информирует РИА Новости.
«На месте боестолкновений работают взрывотехники органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы», – отметили в ведомстве.
Ранее НАК сообщил, что три террориста были нейтрализованы в Махачкале и два – в Дербенте.
Напомним, что вечером 23 июня вооруженные боевики совершили нападение на города в Дагестане. Террористы обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также совершили атаку на синагогу и православный храм в Дербенте.
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Александр Климов