Глава Дагестана раскрыл число погибших полицейских и гражданских

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В ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане погибли более 15 сотрудников милиции и несколько мирных жителей, заявил глава республики Сергей Меликов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Информация о количестве погибших при атаке уточняется. Муфтият Дагестана ранее сообщил, что жертвами стали девять человек, семеро из которых – сотрудники правоохранительных органов. Аналогичную информацию о количестве убитых сотрудников правоохранительных органов подтвердили и источники агентства РИА Новости в силовых структурах. Ранения получили 34 человека (в том числе 27 полицейских).
Ранее стало известно, что после теракта 16 пострадавших, в том числе 13 полицейских и три мирных жителя, были доставлены в махачкалинскую Республиканскую клиническую больницу (РКБ).
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Александр Климов