В столичной школе ученик избил одноклассника и отобрал деньги

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В одной из школ российской столицы ученик избил одноклассника и отобрал у него деньги в день рождения, на которые мальчик хотел купить угощения для ребят. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Оказалось, что ранее хулиган вымогал деньги у избитого парня. Он требовал у него 3500 рублей, тогда дело также закончилось дракой. Старший брат пострадавшего школьника узнал о случившемся, тогда история дошла до психолога. Однако та не стала предпринимать никаких мер. Сейчас полиция начала проверку в школе.
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