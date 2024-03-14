В Дагестане завели дело против трех чиновников из-за махинаций

Фото: iStock/YakobchukOlena
В отношении трех сотрудников мэрии города Избербаш в Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту махинаций с муниципальной землей.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, чиновники подозреваются в превышении своих полномочий.
Согласно информации, полученной в ходе прокурорской проверки, в отношении трех сотрудников администрации города возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Кроме того, два руководителя коммерческой фирмы также подверглись уголовному преследованию по статье 159 УК РФ (мошенничество).
По данным следствия, в результате незаконных действий городских чиновников в 2020 году коммерческая организация смогла приобрести земельный участок площадью 312 квадратных метров за 4 миллиона рублей. Позднее этот участок был передан другим лицам по договору купли-продажи. В результате организация получила разрешение на строительство объекта на этой земле.
Читайте также:
Замглавы МВД Дагестана не признал вину в превышении полномочий и взятках
Прокуратура Красноярского края обвинила экс-главу правительства в превышении полномочий
На Сахалине задержан бывший глава полиции за превышение полномочий
Согласно информации, полученной в ходе прокурорской проверки, в отношении трех сотрудников администрации города возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Кроме того, два руководителя коммерческой фирмы также подверглись уголовному преследованию по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Читайте также:
Замглавы МВД Дагестана не признал вину в превышении полномочий и взятках
Прокуратура Красноярского края обвинила экс-главу правительства в превышении полномочий
На Сахалине задержан бывший глава полиции за превышение полномочий
Артем Кузьмин