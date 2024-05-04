В Дании подростки получили право на совершение аборта без согласия родителей

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Министерство здравоохранения Дании сообщило, что 15-летние подростки смогут делать аборты без согласия родителей с лета 2025 года. Как сообщает РИА Новости, срок прерывания беременности будет увеличен с 12 до 18 недель.
«Порог прерывания беременности переносится на восемнадцатую неделю беременности... При этом 15-17-летним подросткам предоставляется возможность сделать аборт без согласия родителей», – сообщается в пресс-релизе.
Отмечается, что увеличение срока, разрешенного для аборта, необходимо для того, чтобы дать женщинам время и возможность действовать в соответствии с информацией, полученной во время дородового обследования.
Изменения вступят в силу в июне 2025 года.
Известно, что во время дебатов об абортах в ассамблее штата Аризона в США законодатели скандировали «позор», что едва не привело к драке.
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Александр Климов