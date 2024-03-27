В России предложили законодательно приравнять аборт к убийству

Фото: iStock/SabdiZ
Федеральное законодательство должно приравнять аборт к убийству. Об этом говорится в документе, составленном по итогам Всемирного Русского народного собора.
Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что государство в вопросе абортов должно лишь поддерживать женщину, в первую очередь, финансово, а не вводить различные ограничения и штрафы, которые только ухудшат положение. По его словам, выбор всегда остаётся за женщиной – делать её аборт или нет. Также он подчеркнул, что ещё 10 лет назад ситуация с абортами в России обстояла гораздо хуже.
Читайте также:
Депутат Тумусов назвал идею о премировании врачей за отговор от аборта
В «Союзе отцов» оценили предложение исключить аборт по немедицинским показаниям из ОМС
Жительница Ставропольского края умерла, самостоятельно сделав себе аборт
Анастасия Чинкова