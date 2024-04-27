Вызвал аборт и скрылся: мигрант украл тело ребёнка у сожительницы в Петербурге

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянске-на-Кубани временно остановил работу после атаки беспилотниками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуарда Труднева.