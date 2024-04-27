Вызвал аборт и скрылся: мигрант украл тело ребёнка у сожительницы в Петербурге

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Самопроизвольный аборт произошёл у 25-летней гражданки Узбекистана из-за сожителя в Петербурге, пишет «Фонтанка».
Девушка узнала о своей беременности в октябре прошлого года после узи в частном медицинском центре, сообщает издание. Однако ее сожитель Али отнёсся к этой новости скептически и попросил ее принять четыре таблетки.
О препарате он ничего не сообщил. Примерно через неделю у потерпевшей случился выкидыш. Все произошло в номере мини-гостиницы, где они проживали.
Как рассказала девушка, они не стали вызывать врачей. Али забрал тело ребёнка и ушёл, больше его никто не видел. Силовики уже задержали 24-летнего мужчину. После составления протокола его поместили в камеру. Пока дело не возбуждено.
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О препарате он ничего не сообщил. Примерно через неделю у потерпевшей случился выкидыш. Все произошло в номере мини-гостиницы, где они проживали.
Как рассказала девушка, они не стали вызывать врачей. Али забрал тело ребёнка и ушёл, больше его никто не видел. Силовики уже задержали 24-летнего мужчину. После составления протокола его поместили в камеру. Пока дело не возбуждено.
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Алёна Самарева