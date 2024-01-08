В деревне Кузнецы Павловского Посада восстановили электроснабжение

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Тем временем энергетики «Россети Московский регион» приступили к ремонту основной линии. В работе задействовано четыре бригады и семь единиц техники. При этом жителей предупредили, что по окончанию ремонтных работ, все потребители будут переподключены к основной лилии, что может вызвать кратковременные перебои с электричеством.
«В настоящий момент электроснабжение восстановлено по резервной схеме, через дизельные электрогенераторы», — рассказал начальник Орехово-Зуевского района электрических сетей восточного филиала «Россети Московский регион» Алексей Скворцов.
Он пояснил, что такие повреждения электрооборудования требуют сложных работ по восстановлению, которые могут длиться до 24 часов. Таким образом, для недопущения повторных повреждения электрооборудования необходимо соблюдать потребление мощности в объеме, установленном договором на технологическое присоединение.
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