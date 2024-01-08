Глава Лосино-Петровского проверил работу котельных и качество отопления в квартирах

Восстановиться после новогодних праздников обычно непросто, а в этом году задача с пометкой hard, ведь на этот раз россияне отдыхают 10 дней. Почему сложно восстановить режим после долгого отдыха, «Радио 1» рассказала клинический психолог Дарья Сальникова.