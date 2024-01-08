Глава Лосино-Петровского проверил работу котельных и качество отопления в квартирах

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«В данный момент на котельной два котла работают, выходные параметры 77 градусов. Мы проверили ближайшие дома к котельной, среднюю часть города и дальние дома. Везде, кроме Кирова 6, температура в помещениях была более 18 градусов. На Кирова, 6 мы зафиксировали 17,5, это действительно не соответствует нормативу. Но при этом при посещении Гоголя, 1 жители отметили, что буквально с утра нормализовалась подача и батареи стали более чем тёплые. А остальная часть, в которой мы были, батареи были горячие», – отметил Джеглав.
Глава округа также проверил качество отопления в домах №1 и 28 по улице Гоголя, в доме № 6 по улице Кирова, №15 по улице Ленина и №11 по улице Строителей. При обходе многие жители рассказали, что в квартирах очень тепло и даже приходится открывать форточки для проветривания. Джеглав вместе с заместителем главы по вопросам ЖКХ Романом Мещеряковым также проверил работу котельных № 1 и 2 в Лосино-Петровском. После проверки стало понятно, что первая котельная работает в штатном режиме и имеет на выходе 70°.
«Это связано с тем, что данный теплоноситель идёт без ЦТП и без элеваторных узлов непосредственно на дома. Поэтому котельная работает на температурном режиме 70 градусов. Она обслуживает 56 домов, жалоб от этой котельной нет, потому что закрытый контур и жители не пользуются горячей водой, она идёт только на отопление», – пояснил Мещеряков.
При этом сложной оказалась ситуация с отоплением в деревне Мизиново. Причиной оказалось сниженное давление холодной воды от водозаборного узла, который обслуживает компания «Главное управление обустройства войск».
«В целом котельная работает, у неё 69 градусов на выходе. Она без открытого водоразбора идёт напрямую в дома. Два дня были проблемы именно с давлением холодной воды. Сейчас «ГУОВ» включили глубинный насос», – уточнил Мещеряков.
Всего 46 домов, три соцобъекта и пять организаций отапливаются с помощью этой котельной. В настоящее время работают оба котла, а температурный режим приходит в норму. Дежурные бригады слесарей устраняют проблемы. При этом ситуация с отоплением находится под личным контролем главы городского округа.
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