В деревне Ложки запустили новую котельную

В деревне Ложки городского округа Солнечногорск ввели в эксплуатацию новую блочно-модульную котельную. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Работы проведены по поручению губернатора Андрея Воробьёва. Из-за изношенной котельной жители регулярно сталкивались с перебоями в подаче тепла и горячей воды. Об этой проблеме они рассказали в прошлом году губернатору в рамках его рабочей поездки в Солнечногорск. Новый объект построили еще в 2016 году, но так и не ввели в эксплуатацию», – говорится в сообщении.Как отметили в администрации, новая котельная обеспечит теплом многоквартирные и частные дома деревни Ложки, где проживают более 2,1 тыс человек, а также школу и детсад №9.
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