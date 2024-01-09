В Дмитрове микрорайон остался без отопления из-за утечки на теплосети

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Глава горокруга Илья Поночевный сообщил, что утечка на теплосети от котельной образовалась в микрорайоне Космонавтов в подмосковном Дмитрове. Об этом Поночевный написал в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить все факты ограничений подачи энергоресурсов в нескольких населенных пунктах Подмосковья.
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